No hubo acercamiento con Palermo: Chaco Giménez

Christian Chaco Giménez estuvo en el Estadio Hidalgo como parte de los comentaristas que pasan los juegos de los Tuzos de local, su nuevo trabajo, el cual disfruta. Acabando el partido estuvo en la zona de vestidores y aclaró que nunca tuvo acercamientos con Martín Palermo para sumarse a su cuerpo técnico. Incluso dijo que tenía más de 20 años que no charlaba con el actual entrenador de los Tuzos del Pachuca.



"No hubo acercamientos con Palermo, creo que Martín venía con su cuerpo técnico, lo conozco desde hace mucho en Boca, pero hace mucho que no hablaba con él. Hace unos 20 años que no platicaba y este día lo pude hacer", dijo El Chaco.



Respecto a la oferta de la directiva de integrarse al club en algún otro puesto, dijo que lo hará en cuanto se sienta capacitado y preparado para disfrutar una nueva etapa. De momento disfruta a su familia y ayuda mucho a su hijo que se recupera de una enfermedad que lo llevó a una cirugía hace algunos meses.



Chaco trabaja actualmente para la cadena Fox Sports como analista y el sábado estuvo partido en el Estadio Hidalgo, Pachuca venció 2-0 a Morelia. Etapa que está disfrutando.