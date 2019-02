"He estado filmando en un paraíso tropical los últimos cinco meses. Ahora solo tengo trajes de baño", dijo la artista.

A Eiza González el invierno "le hace los mandados", y es que la actriz subió a su cuenta de Instagram unas fotos donde se ve en bikini y disfrutando de la playa, el sol y del surf. La estrella presumió desde el espejo su marcado abdomen. Además lució sus curvas gracias en un diminuto traje de baño, dio a conocer El Universal.La actriz se apapachó, luego del trabajo tomando el sol en la arena y presumiendo una figura inigualable, Eiza dejó con la boca abierta a sus más de 4 millones de seguidores.Pero la actriz siempre quiere darles gusto a sus fans, en enero subió una imagen a su red social de la camarita donde se le puede admirar lo bien que tiene trabajado su cuerpo arriba de una tabla de surf.La actriz de Baby driver, Welcome to marwen y Alita: Battle Angel, siempre está en constante movimiento y como lo ha dejado ver el ejercicio es lo suyo, así que no dejó pasar la ocasión para presumir en un video que poco a poco ya se levanta en la tabla de surf.Sigue leyendo: