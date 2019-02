México celebra triunfo de 'Roma' en los premios Bafta

"¡Mejor película! La mexicana 'Roma' ha sido laureada como mejor película en los premios Bafta. Gran orgullo para México", escribió en Twitter la Secretaría de Cultura.

Los mexicanos celebraron este domingo en redes sociales los cuatro premios Bafta recibidos por la película "Roma", entre estos el de mejor película y dirección para Alfonso Cuarón, informó la agencia EFE.En la 72 edición de los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, "Roma" se llevó cuatro Bafta, incluyendo los de mejor película y dirección para Cuarón, el galardón a mejor película de habla no inglesa y el de mejor fotografía.Este filme hizo sombra a "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, que se alzó con siete máscaras doradas. Asimismo, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) celebró el triunfo de la película en los Bafta, felicitando al equipo por las cuatro preseas y asegurando que "arrasó" en la 72 edición.Otras personalidades del mundo de los medios de comunicación aplaudieron los premios conseguidos por "Roma". Es el caso del periodista Carlos Loret de Mola, quien destacó el "camino triunfador" de este exitoso film, una de las favoritas para los Oscar.Usuarios mexicanos como Christian Enríquez festejaron también el triunfo y subrayaron, en Twitter, anécdotas como el "¡Viva México!" que gritó la actriz Salma Hayek al anunciar uno de los premios para "Roma".Con los premios obtenidos en los Bafta, esta laureada cinta continuó su buena andadura en esta temporada de premios que culminará con los Oscar de Hollywood, en los que opta a diez estatuillas.La película narra la historia de la infancia de Cuarón a través de los ojos de la mujer que le cuidó de niño a él y sus hermanos, a quien da vida la debutante Yalitza Aparicio.De esta manera, el director hace un retrato del México de los años setenta y una oda a sus recuerdos de niñez.Cuarón reconoció que no habría podido "hacer mucho" sin las increíbles actuaciones de Mariana de Tavira y de Yalitza Aparicio, y afirmó sentirse "muy emocionado" de que la película haya tenido el recibimiento que ha tenido.Sigue leyendo: