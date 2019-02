No sólo violencia, 'huachicoleo' contamina los campos en Guanajuato

Afecta a campesinos



“Hay partes que se recuperan y otras que no se recuperan, pero no hay denuncias. La autoridad llega pero de alguna manera ya está hecho. No tenemos un estudio que nos dé la confianza para poder asegurar las consecuencias”, indicó.



“En volúmenes muy altos si la tierra se contamina al 100% entonces esa tierra queda estéril, ya no se puede sembrar absolutamente nada porque ya no hay forma de que las semillas se reproduzcan”, explicó Granados Baeza.



“No nada más es la tierra superficial, si no la profundidad con que penetran los hidrocarburos. Si penetran 30 centímetros de profundidad ya no hay forma de nada, más que sacar esta tierra y meter nueva”.

Desconocen problema



“Nosotros no tenemos ninguna referencia del caso, no tenemos ninguna estadística de esta situación al momento”, dijo Joaquín Horacio Ferrer, subdelegado agropecuario de la Sader en Guanajuato.



“Sólo nos han platicado dos o tres personas sobre afectaciones pero no estamos hablando de hectáreas, sólo pocos metros cuadrados, así que la producción agrícola no se ha visto afectada”, afirmó el funcionario.



“De manera colateral, la actividad ilícita del robo de combustible causa problemas a los productores por no poder pararse en sus tierras, pero hay gente que llega y les avisa que se vayan de ahí porque la gente que se dedica al robo del combustible está cerca”, comentó Gutiérrez Michel.

Revela Auditoría omisiones en contaminación

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación presentada en octubre de 2018 revela que al 31 de diciembre de 2017 sumabanDe acuerdo con el Sistema Informático de Sitios Contaminados (SISCO) elaborado por la Semarnat,En el último informe de SISCO de 2017,, en Querétaro 58 y en Veracruz 73.Tomas clandestinas provocan derrames en campos. Foto: EspecialSamuel Balderas, dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Salamanca, indicó que, pero eso ha pasado desapercibido para las autoridades, acusó el dirigente.Y las ordeñas que se han realizado alrededor de campos de cultivos pueden llegar a contaminar a más de una hectárea.Miguel Granados Baeza, integrante del Consejo Consultivo Ambiental en Salamanca, afirmó que elsi está en contacto por varias horas con el suelo o se filtra a más de 30 centímetros de profundidad.e de la zona, cambiando la tierra para poder seguir trabajando sobre ella.Sin embargo, de acuerdo a la profundidad que se haya filtrado el combustible se tiene que hacer el cambio de tierra, mencionó Granados Baeza.Aunque hay informes federales sobre la existencia de, en las delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dijeron no tener reportes al respecto.Y en la delegación de la Conagua en Celaya, Benjamín Rosales, encargado de Comunicación Social, comentó que debe existir una estadística sobre las, pero queA nivel estatal, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SDAyR), José Francisco Gutiérrez Michel, reconoció que el problema se da en el estado, peroPero la contaminación de sus tierras no es la única preocupación de los agricultores a causa del robo de combustible.Un informe de la Auditoría Superior de la Federación presentada en octubre de 2018, indica que desde mayo de 2016,El documento indica que, peroNo obstante, la empresa no acreditó que la totalidad de los sitios contaminados fueran resultado de actos ilícitos, mientras que el resolutivo de la Suprema Corte sólo es aplicable a ese caso específico.Los estados más afectados son Veracruz, Guanajuato y Querétaro. Foto: EspecialAdemás,El reporte de la Auditoría también señala que respecto de la Estrategia Ambiental 2016-2020, de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias,, ni con la meta de remediación de 43 hectáreas anuales.De acuerdo con un informe de Pemex de 2018, durante el periodo 2012 - 2016 el inventario de áreas afectadas a nivel nacional se mantuvo relativamente estable. Sin embargo,, principalmente en el Sector Ductos de Pemex Logística, debido alDe 1,284 hectáreas afectadas en 2016 se pasó a 2,041 para 2017.