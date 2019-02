Mujeres buscan un lugar en las prepas militarizadas

“Desde el año pasado ella ya me había dicho que quería estudiar en Irapuato, pero está muy chica para irse. Se dio la oportunidad aquí y pues ya estamos en busca de un espacio, porque hay que apoyarlos a que sigan estudiando y si esto es lo que ella quiere, ambos les echaremos ganas para que así sea”, comentó Claudia.

Mujeres y hombres buscan un lugar en la preparatoria militarizada. Foto: Karla Hernández

Género no es un impedimento



“A mí a un futuro me gustaría estudiar la carrera de militar. Yo digo que esto no depende del género, creo que todos podemos hacerlo y depende de uno mismo”, opinó.

; sin embargo, por cuestiones económicas no había podido estudiar en alguna escuela que ofreciera educación militarizada. Fue entonces cuandoLa semana pasada, varios jóvenes hicieron fila para obtener una ficha y formar parte de la. Este interés nació también en varias mujeres que han decidido hacer fila para tener una oportunidad y estudiar ahí, como es el caso de Laura.Apoyada por su madre Claudia Calvillo, decidieron salir a buscar parte de su sueño para que a través de esta escuela en futuro pueda aspirar a tener unaA decir de su mamá, en la actualidad estas carreras no son muy concurridas por mujeres debido a que; sin embargo su familia la apoyará hasta donde ella desee llegar.Comentó que está dispuesta a seguir todos los lineamientos a los que se pueda someter e incluso ha estado saliendo a correr para entrenar y no cansarse cuando tenga que realizarlo en la escuela., mientras tanto se están realizando las solicitudes para obtener ficha para aplicarlos.