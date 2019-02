La Olla: SAPAL, relevo listo

PAN, ceder un poco

Agenda ambiental, la deuda histórica

Oxigenar Consejos

La apuesta para encabezar el Consejo Directivo del SAPAL es el empresario Jorge Ramírez Hernández.Los formalismos normativos dicen que el siguiente Consejo tendrá que instalarse y en su primer sesión votar para nombrar a su Presidente para el periodo 2019-2022, pero en la ‘realpolitik’ ya sabemos que las cartas se tiran desde antes y quien las juega es el Alcalde en turno, y así lo hará Héctor López, quien ya no esconde que se inclina por quien hoy es el Presidente del sindicato patronal Coparmex León.Ni Héctor ni Jorge han dicho una palabra del tema, aguardan los tiempos para anunciarlo, pero así es.Es un hecho que el Alcalde ya se lo comentó a consejeros y al propio Jorge, quien sí trae ganas de tomar una responsabilidad que ‘está caliente’ luego de los tumbos del Sistema en los últimos años.El 31 de marzo Jorge termina su periodo al frente de la Coparmex León y no va a repetir. La Comisión Electoral ya realizó su primera reunión para ir planchando el terreno para un nuevo liderazgo.Jorge Ramírez asistió al informe del Consejo 2016-2019 de SAPAL, que se presentó el jueves pasado.No es un especialista en los temas de agua potable y alcantarillado, pero tampoco un improvisado ni mucho menos. Fue Consejero del Organismo Operador durante seis años (entre el 2010 y el 2016).Hay quien ver con recelo su cercanía con el alcalde Héctor López.Le dijo al Alcalde que él no será un Presidente operativo, que se meta en las decisiones técnicas, pero sí que vigile que SAPAL tenga un rumbo claro y eficiencia para responder a lo que demanda León.El reto es mayúsculo, con el paso de los años ha permeado la percepción de que si bien el Organismo mantiene finanzas envidiables (gracias antes que todo al pago cumplido de los leoneses), no puede manejarse como si fuera una empresa privada que sólo reporte superávit, sino como lo que es, un ente público que está para responder a los intereses de los ciudadanos que tienen y que no tiene agua.Es de todos conocido el estrés hídrico que tiene León y las limitadas alternativas para hacerle frente. El esperado proyecto de El Zapotillo que garantizaría el abasto al menos por 25 años, todavía está lejos.La presa está ya construida a una cortina de 80 metros de altura (suficiente para cumplir con el decreto presidencial que surta de agua a León y a los Altos de Jalisco, no así a Guadalajara y su zona metropolitana que requiere una cortina a 105 metros), pero del acueducto sólo hemos visto unos tubos.El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña, electo y en funciones, concluirlo, pero lo mismo pasó desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, hay que tomarlo con reservas. Por eso se hace urgente tener un SAPAL arriesgado e innovador para tomar las decisiones de futuro.En la semana otro exdirigente de la Coparmex León, exregidor del PRI y hoy morenista, Aurelio “Chachis” Martínez, puso sobre la mesa en un tuit el rumor de que Jorge podría llegar a SAPAL.La carta inicial que se manejó fue la del empresario Hugo Villalobos, pero no aceptó. Después se barajó el regreso de alguno de los dos expresidentes del Organismo, Jorge Videgaray y Mario Plasencia. Jorge contaba con el respaldo del gobernador Diego Sinhue pero al parecer no la simpatía del Alcalde, así que ya habría platicado con su tocayo Ramírez Hernández para respaldarlo y el espacio sea de Coparmex.Jorge Ramírez es además uno de los selectos 10 invitados ciudadanos del Gobernador en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que podría seguir participando a la par que su papel en SAPAL.Hay que recordar que la primera decisión que tendrá que tomar el próximo Consejo es elegir al Director General, desde octubre está como un encargado de despacho Enrique Haro, quien tiene una trayectoria de 23 años en el Sistema, y entró ‘al bomberazo’ ante la salida de Angélica Casillas, quien sólo duró cuatro meses y dejó el cargo para regresar a dirigir la Comisión Estatal del Agua (CEA).La dupla del zapatero Pedro (Presidente) y el financiero Leonardo Lino (Director) no terminó bien, ya para qué le repito la historia. Lo que deja es el aprendizaje de que no es lo mismo querer que poder.SAPAL debe buscar a los mejores hombres y mujeres para capitanear un barco de ese tamaño.Jorge Ramírez tiene estudios de Ingeniero Electricista Administrador por el ITESM Campus Monterrey, tiene una Maestría en Administración de Empresas en el ITESM Campus León. Desde 1995 es el Director General y socio de Electro Ramsa. Encabezó también la Coparmex en el periodo 1999-2001.De los consejeros del SAPAL dejan su silla el próximo mes los siguientes: Roberto González (representante de la Canacintra), hoy presidente; Juan Carlos Moreno (Canaco); Luis Ernesto Collazo (Apimex); Hugo Varela (CTM); Alejandro Arenas (Colegio de Ingenieros Civiles de León); Alejandro Zermeño (Asociación Nacional de Trabajadores del Acero). Además del espacio que ya había dejado el anterior presidente, Pedro González García (representante de la Cámara de Calzado).Los que se quedan por otro periodo serían: Luis Gerardo González (enviado de la Cámara de la Curtiduría); Toño Morfin (Coparmex); Santiago Villanueva (CMIC); Jesús Aguilera (Canadevi); Vicente Lahud (ITESM); Claudia Ivonne Hibert (Amexme); y Luz María Lozano (IMEF).Y los que ya cambiaron desde octubre y ahí seguirán como los representantes del Ayuntamiento son: síndico Christian Cruz (PAN) y los regidores Gilberto López (PAN) y Gabriel Durán (Morena).La bancada del PAN en el Congreso del Estado no dará marcha atrás al pase automático del Procurador a Fiscal General, pero sí se sabe que están en comunicación con el Gobernador para al menos ceder en reducir el periodo de nueve años y en quitarle al Ejecutivo la facultad exclusiva de remover al Fiscal.El periodo de sesiones arranca el 15 de febrero y en esa primera sesión se votará la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Guanajuato, después se publica en el Periódico Oficial, el Congreso emite la declaratoria de entrada en vigor de la misma y el primer Fiscal, Carlos Zamarripa, asistirá al Legislativo a tomar protesta.La suerte está echada y eso va a suceder. Lo anterior no impide que posterior a eso el PAN promueva reformas constitucionales en donde se reduzca el periodo del Fiscal y en la que también el Poder Legislativo -con una mayoría calificada- pueda iniciar el proceso de remoción del Fiscal.La bancada panista de 19, que coordina Jesús Oviedo, tuvo su reunión plenaria el pasado miércoles y jueves en Querétaro, y se volverán a reunir este lunes para terminar de definir su agenda legislativa.La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la leonesa Libia García, es una de las que impulsa esas reformas, pero ya sabemos que los panistas habrán primero de tomar parecer a Diego.Así intentarán enviar una señal a la oposición de que escucharon, aunque en la realidad el PAN-Gobierno (todo) ya asumió el costo político del pase automático de Carlos Zamarripa y lo que eso significa en el estado que cerró el año con el mayor número de víctimas de homicidio doloso: 3,290.Explicarán una y otra vez que ni el Estado y menos una sola persona es responsable de la descomposición, y no les falta razón, pero tampoco han convencido de estar haciendo lo suficiente.En la semana los dirigentes empresariales, José Arturo Sánchez, del CCEL, y Jorge Ramírez, Coparmex, declararon que no están de acuerdo con la permanencia del Procurador porque: no garantiza independencia y autonomía del Ejecutivo, los resultados no se notan, y nueve años más es un exceso.Para fijar una postura más sólida tendrán no sólo que decir a medios que no están de acuerdo, deben exigirlo en estos últimos días (antes de tener Fiscalía) cara a cara al Gobernador y a los diputados.Este martes 12 en Poliforum León el Gobernador y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, presentarán la Agenda Ambiental Guanajuato.La problemática ambiental de Guanajuato es compleja y grave, hay mucho que hacer y pronto: contaminación del aire, suelo y agua; pasivos ambientales; deforestación; desorden en el manejo de los residuos sólidos urbanos; abandono de Áreas Naturales Protegidas; pobre educación ambiental, y más.Diego admitió desde campaña la deuda histórica de Guanajuato con el medio ambiente y por eso apostó a crear una nueva Secretaría que tiene pronto que justificar que está a la altura de la exigencia. Al frente colocó a una excompañera suya de la Legislatura federal que debe pasar del entusiasmo a los hechos.La SMAOT absorvió lo que era el Instituto Estatal de Ecología (IEE), pero además las funciones de ordenamiento territorial que tenían el Instituto de Planeación (Iplaneg) y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu); lo forestal que manejaba la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural; y la operación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano (Fimetro) que estaba en la Sedeshu.Mención aparte la extinción de la Comisión de Vivienda (COVEG) que será un proceso más lento (para esa chamba contrataron al exauditor Mauricio Romo) y cuya función también es ahora de la SMAOT.Se le autorizó un presupuesto anual suficiente para arrancar, que es de 344 millones 157 mil pesos.La SMAOT se estructuró en Subsecretarías cuyos mandos están por nombrar: la de Gestión Ambiental y Cambio Climático y la de Ordenamiento Territorial y Conservación de Recursos Naturales.Son dependencias sectorizadas a esta Secretaría, y con las que debe hacer equipo, tanto la CEA (Comisión Estatal del Agua) como la Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT) que también encabezan dos mujeres, Angélica Casillas y Karina Padilla, respectivamente.Esta semana también se instalará la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se entregará a empresas el “Distintivos Guanajuato Sustentable”, firmarán un convenio con VW que apoyará por 10 años el cuidado de dos Áreas Protegidas y presentarán cuatro libros sobre la fauna en Guanajuato.La nueva Secretaría manda así señales de vida y está obligada a comenzar a dar resultados concretos.Los consejos ciudadanos de todas las áreas del Gobierno de León, ocupan una sacudida, no hay duda.El Instituto Municipal de la Juventud se anota una buena al lanzar una convocatoria para que los jóvenes entre 18 y 29 años puedan integrarse a los consejos directivos y/o consultivos del Municipio.Se abre el espacio para un hombre y una mujer por cada uno de los más de 30 Consejos, a los cuales podrán irse sumando conforme los tiempos que establecen sus propios calendarios de renovación.Para empezar tendrán derecho a voz, pero no a voto. Sin duda tendrá que darse en breve un siguiente paso para que sean consejeros igual que el resto, lo cual implica aprobar una serie de reformas a los reglamentos de las distintas dependencias municipales y paramunicipales para modificar la integración.Actualmente están en proceso o próximos a una renovación, los Consejos de: el propio Instituto Municipal de la Juventud, DIF, Instituto Municipal de las Mujeres, el de Mejora Regulatoria, el de Desarrollo Urbano, la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, y el de SAPAL.No sabemos si sea suficiente esa inclusión, pero es un paso hacia adelante en participación, sin duda.El director general del Instituto de la Juventud, Misraim Macías, compartió este proyecto en el Foro Económico Mundial, de Davos Suiza, en el que participó a finales del mes pasado como parte de una delegación de jóvenes de México. Fue bien aceptado como modelo de participación ciudadana.La chamba ahora será que los jóvenes reciban capacitación y acompañamiento para cumplir la tarea y no convertirse en lo que tanto criticaron: consejeros al servicio del poder, o simplemente expectadores.