Riña en bar de Zona Plateada, reporta Seguridad Pública

Una riña en la que, al parecer, también hubo un disparo de arma de fuego, se registró, la noche de este sábado, en las inmediaciones del bar Don Diablo, en Zona Plateada de Pachuca.En estos momentos dicho bar, que permanecen acordonadas por la policía estatalDe nueva cuenta laprovocó movilización policiaca, minutos después de las 21 horas.Alertados por operadores del 911,y rescate llegaron a la calle camino Real de la Plata.Algunos testigos confirmaron que,y, al parecer, uno de los participantes accionó una pistola, en una ocasión.Por fortuna, el proyectil no hirió aen mayúsculo susto entre los presentes en el bar Don Diablo.Rescatistas dijeron que no hay personas lesionadas, tampoco por golpes.Trascendió que, el probable responsable deemprendió la huida a bordo de un vehículo, pero no precisaron características.Hasta estos momentos el sitio donde fue el pleitoy dejaron de dar servicio en el citado bar.Se espera que, en breve,informen sobre qué sucedió y cuales fueron los motivos de la riña.Cabe mencionar que, con este suceso,los que ocurren en la zona de bares.Incluso, en una ocasión, un hombre resultóde uno de los bares, tras ser atacado por uno o varios desconocidos.