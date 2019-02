Viento tumba letrero espectacular y daña a 4 autos en Silao

El viento provocó que un espectacular cayera sobre cuatro vehículos estacionados en una plaza comercial. No hubo lesionados.El incidente ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde de hoy, en el exterior de la tienda Soriana Express, entre la carretera León-Silao y la avenida Luis H. Ducoing. Personal de Protección y Bomberos acudieron lo antes posible en cuanto se enteraron de la situación, ya que no se sabía si había personas lesionadas en el lugar.Afortunadamente, una vez que arribaron, confirmaron que todo había terminado en daños materiales gracias a que la estructura del letrero no era tan pesada. Finalmente, los propietarios del anuncio fueron avisados del percance para que se hicieran responsables, esperando la llegada de las aseguradoras de los vehículos para acordar una solución.Sigue leyendo: