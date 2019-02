De acuerdo con información de ABC, también, en la zona, tienen residencia los jugadores como Karim Benzema y Gareth Bale, quienes todavía juegan con Real Madrid, así como los ex elementos merengues Raúl González e Iker Casillas, quien juega en el Porto con Héctor Herrera.

Te puede interesar

El ex presidentey más caros de Madrid, siendoDe acuerdo conen su columna "La Pensión de Peña Nieto",en Pozuelo de Alarcón, donde también vive el ex periodista Juan Luis Cebrián.y el ex MandatarioActualmente, tras haber renucniado a la dirección técnica del cuadro blanco, con el que consiguió un tricampeonato de Champions League.