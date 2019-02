"Como todo muchacho me moría por jugar, y sabía que en Chivas no iba a tener oportunidad, el torneo pasado me lo hicieron saber al no meterme, por eso fui buscando opciones".



"Nunca me mencionaron ir a Zacatepec. Me anticipé a la salida, te digo, busqué opciones".



"Me tomo muy en serio mi profesión. Esto es lo que me va a dar al final. Me levanto temprano, voy a entrenar, antes de retirarme me meto en una tina de hielo, hago mis estiramientos, como, duermo la siete y vuelvo a trabajar… Y claro, hay que dormir temprano".



"Hay tiempo para todo. Pero no hago nada que perjudique mi rendimiento".



"Siempre, pero todos tienen su estilo".



"No es que me diga algo en específico. Me ha dado la confianza de ponerme de titular. De ponerme mucho. Sé que hay errores a corregir. La verdad sólo me habla para cotorrear, pero en la cancha me deja desarrollarme, ser yo".



"Todos me ayudaron en su forma de trabajar".



"Salí bien. Salí a tomar una oportunidad. No hay nada malo…".



"Como te digo, todo bien en el Guadalajara. Cada persona tiene su personalidad".

La pregunta que se hacen muchos esLos delanteros de las Chivas sufren por la falta de gol, yMuchos rumores hay a su alrededor…Que los regañaba por irse de fiesta. Que se negó ir a Zacatepec…¿Y por qué te fuiste de Guadalajara?Dicen queQue tienes una fuerte personalidad…¿Las fiestas, la novia, los amigos, no existen para ti?Dicen queTerminó la preparatoria y se acaba de dar de baja de la universidad,bueno, el chino ya se me olvidó".Se fue a León, donde está a préstamo con opción a compra por un año..."Hay un gran grupo. Hay un gran cuerpo técnico".¿Qué consejos te ha dado 'Nacho' Ambriz (técnico de León)?¿Tus anteriores técnicos no te dejaban desarrollarte?En León se siente como en casa, "tengo grandes amigos. Vamos a comer juntos, trabajamos juntos, es un vestidor muy sano".Entonces, ¿saliste mal de Guadalajara?Dicen que tu carácter, el alzar la voz, regañar a tus compañeros, fue lo que te sacó de Chivas…