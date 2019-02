Que no se paren el cuello cuando se enfrentan a equipos aparentemente chiquitos, y lo doblan cuando tienen enfrente a un grande, no, se tiene que jugar lo mejor posible contra todos.



No porque le ganaron a América ya son “Don Cacahuate”, ante Toluca hay que demostrar que no fue “chiripa” ganarle a las Águilas en su casa. América jugó mal, León lo hizo bien, ganó y punto, y eso debe de quedar claro.

No podemos decir que el equipo de Miguel Herrera no quiso, más bien no pudo, punto, las oportunidades que hay para gol hay que anotarlas yen el Azteca.Me da mucho gusto, me alegra el triunfo porque siempre estamos hablando de cómo va el equipo yojalá que su técnico, que sabe manejar bien el futbol y el grupo, consiga que estén todos bien tanto mental como físicamente.cuidando su posición cada uno, atacando y defendiendo cuando tienen que hacerlo, eso es lo más lógico que tiene que hacer un equipo.Desde luego que este tipo de victorias dan mucha confianza, mucha comprensión de lo que es el futbol, más unión, entusiasmo en el equipo, obvio el técnico tiene que ver mucho por la manera en la que los ha manejado, eso lo ha hecho muy bien Ambriz.A pesar de esta racha, que ya son tres victorias consecutivas en Liga,, muchos partidos para llegar a lo que se quiere, la Liguilla primero y luego el campeonato. Tienen la obligación y moral de jugar siempre de forma profesional y ser responsables con ello.Conclaro, pero aquí es donde el técnico es importante, tiene que hablar con el equipo y serenarse, se le ganó un partido a un equipo de altura, que hace tiempo que no se le ganaba con esa autoridad en su casa, pero se necesitan los pies en la tierra.Todos los partidos son diferentes, se deben planear de la mejor forma y no igual, que eso estoy seguro que Ambriz lo hará el fin de semana contra Toluca.