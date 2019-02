Raúl Jiménez y los Wolves empatan con el Newcastle

El Newcastle United de Rafa Benítez dejó escapar la victoria en el estadio del Wolverhampton Wanderers (1-1) en el minuto 95, cuando un error del portero Martin Dubravka permitió al equipo local empatar y arrebatar dos puntos vitales a las 'Urracas'.

Tras vencer a Cardiff City y Manchester City y perder con el Tottenham Hotspur, las 'Urracas' estuvieron cerca de sumar otros tres puntos imprescindibles en la lucha por la salvación, pero un error de Dubravka, quien ya falló en la derrota ante los 'Spurs', les privó del triunfo. Los hombres de Benítez son decimosextos, con 25 puntos, igualados con el Cardiff City, uno por encima de la zona de descenso que marca el Southampton.

El marcador no se movió en una primera parte en la que los locales pidieron un penalti sobre Raúl Jiménez y en el que Salomón Rondón pudo adelantar a los 'Magpies' justo antes del descanso, cuando un disparo suyo desde dentro del área fue repelido por un defensa. Tras el intermedio, los hombres de Nuno Espirito Santo salieron más animados, dominaron los instantes iniciales y dispusieron de una ocasión de gol muy clara, cuando el irlandés Matt Doherty, solo en el segundo palo, mandó por encima del larguero un remate de cabeza.

Los equipos saltan de nuevo al terreno de juego. Los #Wolves atacarán hacia el ‘South Bank’ en estos segundos 45 minutos. #COYW



El Newcastle castigó la falta de gol del Wolves e Isaac Hayden, cuando aún no se habían cumplido los primeros diez minutos de la segunda mitad, recibió el balón dentro del área y superó a Rui Patricio, que pudo hacer más, con un disparo duro y centrado.

Las 'Urracas' intentaron aguantar la ventaja y se encerraron para repeler los ataques de un Wolverhampton que necesitaba que Raúl Jiménez, su principal referencia arriba, fuese a recibir al centro del campo para sacar el balón jugado. Entre los continuos ataques de los locales, Benítez hizo debutar al paraguayo Miguel Almirón, que disfrutó de sus primeros minutos en la Premier después de firmar en este mercado invernal por el Newcastle a cambio de 23 millones de euros.

En el minuto 95 -se habían anunciado 4 de tiempo añadido-, un centro muy pasado de Adama Traoré no fue despejado por Dubravka y Willy Boly lo cabeceó a puerta, desatando la euforia en el Molineux Stadium y dejando pasmado al Newcastle, que pidió falta sobre su portero. Certificado el empate, el Wolves no se mueve de la séptima posición, con 39 puntos, dos más que el Watford y once menos que el Chelsea, que le precede en la tabla.