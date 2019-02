“¿En mi familia? Sí, sin ninguna duda. De mi familia, sí. Si estoy en esta posición, lo pensaría, claro que lo pensaría, pero mi familia está primero que cualquier trabajo en el mundo”, aseguró.

'Mi corazón está en Atlante', confiesa



“Este lo tienes en el corazón. Puedes cambiar de sexo, religión, de todo, hoy quiero que gane el América, todo y voy a ganar con América todo lo que se pueda, pero mi corazón está en el Atlante, desde niño. Lo he dicho toda la vida”, confesó.

Con mucha #ADRENALINA las respuesta de @MiguelHerreraDT en su 11 ideal.



✅¿Le volverías a pegar a Martinoli?

✅¿Dirigirías a Chivas?

✅Su corazón no es águila



Esto contestó el "Piojo".



Participa con nosotros con el HT #ElPiojoEnAdrenalina

Cuestionado por, el técnico, si se repiten las circunstancias.En una serie de preguntas en el 'Once Ideal', el técnico de las Águilas del América aseguró quede que el comentarista hable mal de su familia, él volvería a agredirlo.En otras preguntas,para personas que cometan crímenes como secuestros y homicidios, porque en el País no hay seguridad necesaria.Sobre quién es el mejor jugador, entre Messi y Ronaldo, optó por el jugador de Barcelona, debido a que tiene talento, pero no demeritó la calidad de Cristiano, asegurando que es un gran atleta.En la última pregunta, el técnico de las Águilasseleccionando a los Potros de Hierro.Herrera añadió que cuando se retire de dirigir, espera tener la fuerza para viajar y tener en su mente en otros aspectos, en lugar de futbol.Entras haber ganado la final de Copa Oro ante Jamaica, lo que causó que quedará fuera de la Selección Mexicana.