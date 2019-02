Gael García Bernal es captado besando a Fernanda Aragonés en México

¿Quién es la mujer con la que se ha visto a Gael García Bernal? https://t.co/RV17fKoRTO pic.twitter.com/dEjOOr46IB — Revista ¡HOLA! (@holamexico) February 12, 2019

El actor mexicano Gael García Bernal fue captado junto a la escritora Fernanda Aragonés en Zona Maco, una feria de arte contemporáneo que se realizó en Ciudad de México del 6 al 10 de febrero de 2019, de acuerdo a información de Infobae.El protagonista de la serie de Amazon "Mozart in the Jungle" no dudó en besar a la joven en la mejilla y los labios, pese a que siempre ha sido muy cuidadoso de su vida privada.La edición mexicana de la revista ¡HOLA! publicó las imágenes y reportó que el actor se mostró "cómplice y cariñoso con la socialité mexicana, en una romántica escena".Gael García nunca ha sido abierto respecto a sus relaciones amorosas. Fue vinculado con la modelo Belén Chavanne, Natalie Portman y desfiló en una alfombra roja con la diseñadora Andrea de la Torre, aunque fue con la argentina Dolores Fonzi con quien procreó dos hijos.De hecho, Libertad y Lorenzo, hijos del actor mexicano, estuvieron presentes mientras la pareja se besaba en Zona Maco. Según la revista mexicana Clase, Gael García y Fernanda Aragonés no quisieron posar para las cámaras ni hablar de su presunto romance.Fernanda se hace llamar "Fiera" y tenía un blog homónimo. Además de poemas, escribe arte y cultura para la revista Marie Claire.Estuvo casada con Alex Esparza, padre de su única hija, Emilia. También estuvo comprometida, en 2013, con Alejandro del Villar.Es hija del reconocido Miguel Ángel Aragonés, quien estuvo detrás, como arquitecto, de la famosa Casa Blanca, un inmueble que al ser descubierto por una investigación periodística, se convirtió en un caso que marcó a la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.Angélica Rivera tuvo que explicar que la compró con su trabajo como actriz. La casa tenía un costo de USD 7 millones en una exclusiva zona residencial de la capital mexicana. La compra terminó por cancelarse y dos años después, el presidente pidió disculpas a los mexicanos por ese "error".Sigue leyendo:

Uber emite su postura tras acoso a Jimena Sánchez

VIDEO. ¡Kalimba, hospitalizado! Se cae en sesión de fotos en San Miguel de Allende

Yolanda Andrade indigna por jugar con San Judas Tadeo

¡Por fin! 'Fermín' actor de la película 'Roma' podrá acompañar a sus compañeros en los Oscar