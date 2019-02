En entrevista con la revista mexicana Quién, el actor relató que el tercer intento fue "memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó". Pese a todo, nunca se sintió víctima de discriminación.

El actor Jorge Antonio Guerrero, quien interpreta a "Fermín" en la película "Roma", ya no tendrá pretexto para perderse la entrega de los premios Oscar, porque la embajada estadounidense le otorgó la visa para entrar al país, según el portal de noticias Infobae.El mexicano había intentado en tres ocasiones anteriores, pero la respuesta siempre fue negativa. La primera ocasión no le permitieron la visa de turista y la segunda vez se la negaron porque creían que iría a trabajar, pero él decía que sólo asistiría como invitado. Incluso presentó una carta de parte de las productoras de la película, pero no quisieron leerla.El portal "Variety" informó que Netflix ayudó a Guerrero para conseguir la visa, pero los intentos sirvieron de poco.Hasta el cuarto intento lo logró y a diferencia de la entrega de los Globos de Oro, sí podrá asistir a la premiación de los Oscar.Nacido en 1993, Jorge Antonio Guerrero ha estudiado realismo sicológico en CasAzul y tomado varios talleres de improvisación y creación escénica en Casa del Lago y el FITU.Desde hace siete años practica kung fu y la poesía ha sido un estímulo en algunos de sus proyectos. Participó en producciones como "Falco"y "Sitiados" entre otros. En teatro participó en "La Cena o vendrán mejores tiempos" con el colectivo Quienes teatro.Guerrero saltó a la fama el año pasado, primero al interpretar al famoso "Cadete Tello" en la serie de Luis Miguel que se estrenó en Netflix. Ese personaje ayudaba al cantante a disciplinarse y resultó tan emotiva su interpretación que se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Después dio vida a "Fermín", el hombre con el que se relaciona la protagonista de la cinta "Roma" y que es considerado como el gran villano de la historia."Roma" se colocó como una de las favoritas de la próxima entrega de los Oscar, pues competirá en diez categorías. Después de conocerse las nominaciones, trascendió que Jorge Antonio Guerrero no tenía la visa.Sigue leyendo:

