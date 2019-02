"Este no es mi nuevo vestuario, no estamos en esta ocasión grabando un video, en esta ocasión si estoy en el hospital...", comenta Kalimba al inicio del clip.



"Me fui a tomar fotos a San Miguel (de Allende) y como es empedrado San Miguel, había una piedra floja, no me fijé, pisé la piedra, se me fue el tobillo hacía adentro y al parecer, tendones y ligamento, adios...", expresó el cantante.



Sin embargo, afirma que está bien, que está tranquilo, con dolor, pero todo bien, "sólo quería avisarselos yo, para que sepan de mi boca, donde estoy, qué está pasando, que todo está bien y seguímos dándole".

Los amo y espero estar al 100% muy pronto! pic.twitter.com/q9yCceCnhI — Kalimba (@KalimbaMX) February 11, 2019

Gran tipazo y excelente persona. Recupérate pronto @KalimbaMX — Omar Argueta/reportero Sale el sol (@omar_loar) February 11, 2019

Cuídate! Para que te recuperes pronto, que bueno que tengas esa súper actitud saludos!!! — Cynthia Flores V (@cynthiafv29) February 12, 2019

Kalimba ex integrante del grupo de pop OV7 se encuentra hospitalizado después de haber sufrido una caída durante una sesión de fotos en San Miguel de Allende.El artista en el video que subió a sus redes sociales explica cómo fue que se dio el accidente y las lesiones que resultaron del mismo.Para finalizar el video, Kalimba les recuerda a sus seguidores a no dejar de escuchar "Donde guardo el corazón" su más reciente sencillo.Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, deseandole una pronta recuperación.El cantante tenía programada una visita el día de hoy a Guadalajara para promocionar su concierto del próximo 4 de mayo en el Teatro Diana, como parte de su tour "Somos Muchos y Venímos Todos Tour", cita que no se concretó por su accidente.Sigue leyendo:

