El clan Kardashian es conocido por sus extravagantes fiestas en las que los lujos están a la orden del día. La última en hacer honor a esa fama ha sido Kylie Jenner, la menor de la familia, que ha decidido festejar el primer año de su hija Stormi por todo lo alto. Una tarta de cuatro pisos, osos de peluche gigantes y juegos de parques de atracciones fueron los protagonistas del que se denominó como StormiWorld (el mundo de Stormi), un nombre que hace referencia tanto a la idea de un pequeño parque de Disney, como al disco de su padre, el rapero Travis Scott, que se llama Astroworld.El acceso al recinto donde se celebró el cumpleaños de Stormi también fue un claro guiño al cantante, de 26 años. La portada de su último álbum es un dibujo gigante de su cabeza y, a través de su boca, un par de personas acceden al interior del parque temático que se vislumbra en el fondo de la imagen. Algo muy similar crearon para el cumpleaños de Stormi. Con un inflable con el rostro de la bebé, los invitados accedían al evento a través de su boca. Una vez dentro dos hadas le daban la bienvenida a los visitantes y los invitaban a pasar por el bosque de arcoíris.Para el entretenimiento de niños y mayores, Kylie Jenner mandó colocar varias atracciones como si de un auténtico parque temático se tratara, entre las que destacaba un carrusel y columpios voladores. En la decoración predominaban las mariposas, y los paquetes en los que se guardaban las minipizzas y las patatas fritas de la merienda tenían inscrito un logo parecido al de Louis Vuitton, pero en lugar de las siglas LV de la marca francesa, se leían las iniciales de la cumpleañera, SW.Entre las decenas de regalos que recibió la pequeña Stormi, fue un pequeño bolso rojo de Chanel —regalo del productor DJ Khaled— el que más sorprendió a los 126 millones admiradores que Jenner tiene en Instagram y que seguían cada detalle que publicaba en sus redes sociales. "Sé que no recordarás mucho de tu primer año de vida, pero rezo para que no olvides continuar compartiendo tu alegría y tu risa con el mundo", escribió la orgullosa madre por el aniversario de su pequeña. "Mi amor por ti crece a 1600 kilómetros por hora cada día. Contigo todos los días son los mejores de mi vida. Feliz cumpleaños a mi pequeño ángel en la tierra", agregó.Travis Scott, también quiso felicitar a su hija con unas palabras en sus redes sociales: "Es el cumpleaños de mi reina, mi corazón, mi aire y mi todo. Te amo tanto, bebé. Eres la niña más inteligente y cariñosa del mundo, y tu espíritu me da fuerzas para seguir todos los días. Tu mamá y yo te amamos y no podemos esperar para seguir compartiendo hermosos días contigo", escribió el rapero.En la celebración estuvo presente gran parte de la familia Kardashian Jenner, incluidas la madre de las estrellas de la telerealidad Kris Jenner; el padre, el exdeportista olímpico convertido en mujer, Caitlyn Jenner; y una de sus hermanas, Khloé Kardashian. Una de las ausencias más notables fue la de Kim Kardashian, quien no pudo asistir debido que tenía que impartir un curso, como ella misma explicó en sus redes. "Estoy muy triste de no poder asistir al cumpleaños de Stormi. Mi clase de maquillaje se pospuso por la lluvia y se llevará a cabo hoy", escribió la empresaria en su cuenta de Twitter el pasado sábado. Kendall Jenner tampoco pudo asistir, pues se encontraba en Nueva York desfilando para la marca inglesa Longchamp. De Kourtney y Rob, los otros dos hermanos que componen el clan, no se supo si fueron o no, aunque en las imágenes de las redes sociales sí se vieron los hijos de ambos disfrutando con sus primos.Jenner, de 21 años, dio a luz 1 de febrero de 2018 a su primera hija, fruto de su relación con Travis Scott, con quien sale desde abril de 2017. Desde que se enteró de la noticia de su embarazo intentó mantenerlo en secreto y se alejó de las redes sociales, algo poco común para esta empresaria que forma parte del reality show de la familia, desde los 10 años. Días después del nacimiento, la creadora de Kylie Cosmetics explicó su silencio. "Entiendo que estén acostumbrados a que los mantenga al tanto de todas mis aventuras, pero mi embarazo fue algo que decidí no vivir frente al mundo entero", escribió la pequeña de las Kardashian en su cuenta de Instagram. "Yo sabía que por mi propio bien debía prepararme para este nuevo papel de vida de la forma más positiva, saludable y sin estrés posible. (...) Sabía que mi bebé sentiría cada momento de estrés y cada emoción por lo que decidí hacerlo de esta manera por nuestra felicidad", agregó.Aparte de su programa de televisión, Kylie Jenner es conocida por su exitoso imperio del maquillaje, por la marca de ropa que creó con su hermana Kendall y por ser una de las celebridades con más seguidores en Instagram —en la actualidad tiene más de 126 millones—. Scott, por su parte, es un artista que lleva tres exitosos discos y que ha visto cómo su popularidad ha ido creciendo significativamente en los últimos meses. Solo en este mes de febrero, el cantante ha sido protagonista de dos de los eventos más importantes en Estados Unidos: la Super Bowl y los premios Grammy.