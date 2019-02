Los mexicanos se lucen y ganan el Grammy

Los mexicanos también brillaron en esta edición de los Grammy y uno de esos momentos, fuera de la gala televisada celebrada ayer en Los Ángeles, fue cuando Ángela Aguilar, natalia Lafourcade y Aída Cuevas cantaron juntas “La Llorona”.

Se trata de la segunda participación relevante que Natalia Lafourcade tiene en alguna ceremonia estadunidense de premios. En 2018 destacó al interpretar un tema de la película Coco en los premios Oscar.

Zoe ganó como Álbum de Rock Latino por su disco Aztlán.

“Emocionados por este gran logro para #ZoéAztlán: Best Latin Rock, Urban or Alternative Rock Album en los @RecordingAcad #GRAMMYs”, expresó la banda en sus redes sociales, pues no acudió a la entrega.

“Dedicado a todos los fans familia y staff maravilloso de Zoe; con mucho cariño a ustedes este lindo logro. Ganó la luz esta vez, es raro que pase. Agradecidos”, escribió León Larregui, el vocalista del grupo.

Luis Miguel, quien tampoco acudió a la ceremonia, se llevó el premio a Álbum de música regional mexicana, con su disco México por siempre, por lo que el cantante también se expresó a través de sus redes sociales.

“Muy agradecido con @RecordingAcad por este reconocimiento para #MéxicoPorSiempre”.

Este es el sexto gramófono que obtiene El Sol; el primero le llegó en 1985, cuando tenía tan sólo 15 años por la mejor actuacion con el tema “Me gustas tal como eres”.En la misma categoría del intérprete estaba Ángela Aguilar, una de las cantantes nominadas más jóvenes (15 años). La hija de Pepe Aguilar lo tomó con humor y compartió la noticia con un meme: “Oigan, perdí”, seguido de “los aprecio mucho. Gracias por su apoyo”.