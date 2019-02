¿Qué fue de Taylor Lautner, el sexy lobo de Crepúsculo que 'enloqueció' a millones?

Abduction y la mala racha

La burla por no seguir siendo 'un hombre lobo'

Twilight (Crepúsculo) debutó en 2008 y nadie pensó que tendría semejante éxito, pues millones de jóvenes, muy especialmente las mujeres, se enamoraron de los personajes de la saga y llenaron las salas de cine, llevando con ellas a sus novios o a sus amigas.Además del 'vampiro', el protagonista Edward Cullen, también había una Bella y un Jacob que enamoró y dividió las opiniones del público, haciendo una 'guerra' entre dos equipos de seguidoras.¿Pero qué pasó con Taylor Lautner? El actor volvió al cine pero no en papeles tan llamativos. El ex novio de Taylor Swift y Selena Gomez estuvo en Max Steel, película basada el muñeco de acción.Luego vino Abduction en 2011 pero no le fue nada bien en taquilla. El proyecto de la película sobre Stretch Armstrong quedó congelado pues Lautner perdió 5 millones de dólares por hacer Abduction.Taylor decidió enfocarse en la comedia y demostró que la sonrisa no es fingida, pues en realidad tiene un gran sentido del humor; en 2013 hizo Son como niños 2 y en 2015 The ridicilous 6, ambas con Adam Sandler, y aunque a las cintas no les fue mal en taquilla, fueron un desastre con la crítica.Taylor pasó a la pantalla chica con la serie británica Cuckoo y la temporada final de Scream Queens.Cada vez que el actor aparecía con kilos de más era casi inevitable que hubiera comparación con su aspecto en las películas de Crepúsculo e Internet rápidamente convirtió ese cambio en una burla.Pero Taylor sigue haciendo suspirar a sus fans y sube fotos a su cuenta de Instagram, con 4.9 millones de seguidores y muchas fotos de su novia Taylor Done (ese nombre lo sigue), una estudiante de enfermería que lo conoció porque era amiga de su hermana menor.Con información de De10.mx y agencias.