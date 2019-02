Desconoce Semarnath supuesto amparo de ayuntamiento contra cierre de Huixmí

POR LEY, CORRESPONDE AL MUNICIPIO

La) señaló que la alcaldía deno ha ingresado oficialmente un amparo contra la disposición de no depositar basura en el Huixmí, el cual ya cumplió su vida útil desde 2016.Esto, luego que el regidor Navor Rojas Mancera declaró que la presidencia municipal interpuso un amparo para continuar con el depósito de desechos en dicho lugar.Anteriormente, la dependencia estatal negó la apertura de una nueva celda, por lo que agregó que el ayuntamiento debe asumir su responsabilidad de gestión de residuos sólidos, que le corresponde por ley.La quinta y última celda autorizada expiró conforme a la ampliación del término segundo de la resolución deNo. SOPCTA/CCE/IA024/2008. Sin embargo, el municipio continuó utilizando esta celda hasta diciembre de 2017, incumpliendo con lo establecido en dicho resolutivo.El municipio reabrió la celda número 1, sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath), lo que violentó la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.Durante este año, la dependencia estatal sostuvo seis reuniones con la alcaldesa de Pachuca, así como las empresas que presentaron cada una de las tecnologías para valorizar y dar tratamiento a los residuos.1. Biodigestion2. Pirolisis.3. Vitrificación.4. Esterilización5. SeparaciónLas reuniones con la alcaldesa de Pachuca se llevaron a cabo en los meses de febrero, marzo, abril, agosto y noviembre de 2018.La alcaldesa insistió en construir una nueva celda; sin embargo la dependencia estatal no lo autorizó bajo los argumentos de:El sitio ya culminó su vigencia desde el año 2016.De acuerdo a los compromisos adquiridos poren la COP21, se debe incentivar la clausura de los sitios de disposición final a cielo abierto y optar por el aprovechamiento de los residuos, a través de su valorización y comercialización (estrategia integral para mitigar).Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, eje 5, establece que Hidalgo requiere adoptar nuevas formas y patrones de aprovechamiento sostenible a fin de promover el desarrollo de la población y la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado.El 15 de noviembre de 2018, la presidenta municipal de Pachuca solicitó nuevamente a la Semarnath vía oficio la construcción de una nueva celda.Sin embargo, la Semarnath señaló que la propuesta carece de un proyecto ejecutivo e informe preventivo.Además de que la vida útil del sitio ya expiró.El 21 de noviembre al término de su comparecencia ante el Congreso de Hidalgo, la Secretaría del Medio Ambiente reiteró que no se autorizará una nueva celda para el Huixmí.Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: • Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final.Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia.Los Ayuntamientos son responsables del manejo integral de los residuos sólidos urbanos, que consiste en la recolección, traslado, tratamiento y su disposición final, debiendo observar las normas aplicables en la materia expedida sobre los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones.