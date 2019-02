Guarida de maleantes

La. Sólo enpor este motivo en el Estado, pero en promedio sólo el 1.3% de los casos llega a los juzgados.De estas denuncias en León se judicializaron 16 casos el año pasado, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.En, en el Imuvi se informó quelos hay en; y en, elLos ‘paracaidistas’ son quienes sin autorización del dueño ocupan una vivienda o un terreno como si fuera suyo y no pagan los servicios, y además de ser una invasión de propiedad privada ocasiona problemas con los vecinos.

Una casa abandonada en la colonia Villas de San Juan muestra la falta de mantenimiento. Foto: Sebastián Martínez.

Viviendas habitadas por 'paracaidistas'

Vecinos problemáticos



“Vivir al lado de esta gente es muy difícil, ya que no sabes a quién tienes de vecino, de dónde vienen ni la razón por la que fueron a parar ahí. En mi experiencia, la mayoría son malandros, se dedican a cosas ilícitas como consumo de drogas, robos, entre otros.

“Siempre están al acecho y las personas que les frecuentan son el mismo tipo de gente, sin oficio ni beneficio, las mismas pintas de malandros, ambos son gente mala y problemática, por lo tanto no tienes tranquilidad y vives siempre con miedo de que un día te toque porque siempre te están cuidando”, dijo.

Sin limpieza



“No se preocupan por dar una buena imagen con los vecinos en todas las cuestiones, no procuran las casas que habitan, por lo regular son gente que vive en pésimas condiciones de higiene, y contribuyen en gran medida a la propagación de infecciones, ya que son recolectores de basura, y la mayor parte no trabaja, así que también muchos se dedican a pepenar”.



“A mí sí me da coraje porque no pagan servicios básicos como energía eléctrica y agua, así que por todos lados son molestias, porque además tienen pinta de ser malandros y nada más nos están cuidando a los vecinos a ver qué hacemos. Desearía que esta situación cambiara”, dijo Guadalupe.

Términos legales



“Técnicamente, el robo de los muebles es el desapoderamiento o apoderamiento de una cosa o mueble sin autorización de su legítimo dueño, y en el caso de despojo es a quien se posesione materialmente de un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca”, explicó.

Recuperar propiedad invadida



“Son juicios que se hacen y se llevan a los juzgados correspondientes, cuando llega este grupo de personas que son los llamados paracaidistas a predios o lotes... casi todos los predios tienen un dueño, aun si uno los ve abandonados, con hierba crecida, que no está perimetrado ni tiene cerca, pero regularmente todos los predios tienen un dueño”, informó.

Recuperarla por vía penal

Lasrefieren principalmente que estas viviendas se vuelven, en otros casos son usadas como escondite de delincuentes, o bodegas donde guardan materiales que recolectan de la basura.Los vecinos también han reportado que en las casas abandonadas se esconden maleantes.Este tema lo califican como una, pero va más allá cuando elEl artículo 206 del Código Penal Aplicado al Estado de Guanajuato marca deEn un recorrido depor las, entre otras, se localizaron varias viviendas habitadas por ‘paracaidistas’., aunque temen por su seguridad porque en ellas son frecuentes las reuniones de delincuentes, en algunos casos.Guadalupe, habitante de la colonia 10 de Mayo, se ha enfrentado a esta problemática, luego de que unas personas invadieron una propiedad cerca de su casa.Además, consideró, representan un riesgo sanitario porque no mantienen hábitos de higiene.Las molestias también van en el sentido de que no pagan por los servicios básicos.El abogado Mauricio Hinojosa Medina, especialista en el tema, aclaró que técnicamente este delito está legislado como despojo pues describe a la acción de apoderase de algo, y hay dos tipos,, y, queTambiéndijo el abogado., señaló Estela Baylón, presidenta del Colegio de Abogados Región Laja-Bajío.Cuando el dueño de la vivienda o terreno se da cuenta de que éste fue invadido puede presentar una demanda ante un juzgado civil para que se le restituya la propiedad, que deberá ser acreditada.La demanda también puede ser por la vía penal, y es a la que más se recurre en estos casos;, dijo la abogada celayense.El proceso penal es más rápido, pero elimina la posibilidad de obtener la reparación del daño, es decir, el pago por los daños y perjuicios por lo que el dueño dejó de ganar por la ocupación ilegal.Finalmente, el abogado Mauricio Hinojosa consideró que no se lleva ante un juez de control el total de casos de invasión de propiedad ajena porque probablemente faltan elementos para acreditar la conducta delictiva, quizá el dolo, además de otras pruebas contundentes que den certeza al caso.

TODOS LEEN:

-No sólo violencia, 'huachicoleo' contamina los campos en Guanajuato

-Mujeres buscan un lugar en las prepas militarizadas

-Talan 11 árboles para construir nuevo ‘oruguero’ en Campestre

-Quitar apoyo a estancias es un atentado a las familias: PAN

TODOS VEN: