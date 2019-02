CFE ha pagado desde 2015, 62 mil millones de pesos por renta de gasoductos que no funcionan

“Se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer a particulares”, dijo López Obrador.





“México ya no es tierra de conquista, eso se termina”, dijo el Presidente, añadiendo más tarde que las incursiones del sector privado en el área energética fueron facilitadas por influencias de particulares y negligencia oficial. “No hubo fronteras”, declaró.

.@lopezobrador_: se va a buscar un acuerdo para la renegociación de los contratos con #Carso, #IEnova y #TransCanada. En dado caso que no quieran el Gobierno de México buscará una alternativa para reestructurar a la #CFE. — CFEmx (@CFEmx) February 11, 2019



En una entrevista con el canal de televisión Milenio, el ex Presidente Felipe Calderón defendió los contratos aseverando que son cosa común en la industria energética. “Si no, no podrían financiarse obras muy complicadas”, aseveró.

La compañía eléctrica estatal de México busca renegociar los generosos contratos de gas natural que tiene con las empresas del sector privado que estipulan pagos incluso cuando no se está entregando el producto. El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, dijo este lunes que la compañía corre el riesgo de quebrar si no llega a nuevos términos con las empresas.Dijo que desde 2015, la CFE ha pagado a las empresas del sector privado 62 mil millones de pesos por la renta de gasoductos que no están funcionando. Varios proyectos han sido bloqueados por manifestantes comunitarios.El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su optimismo de que los contratos podrían revisarse voluntariamente, al tiempo que criticó el hecho de que tales contratos existan. Varias de las compañías involucradas tienen vínculos con ex funcionarios del gobierno.El mandatario comparó esa inversión del sector privado a una “conquista”, en referencia a los conquistadores españoles.Bartlett mencionó tres compañías que según dijo recibían pagos de la CFE a pesar de los ductos inservibles. Una de esas empresas, IEnova, dijo en un comunicado que los contratos “fueron adjudicados bajo procesos de licitación pública internacionales abiertos y transparentes bajo estándares internacionales de la industria”.Esa empresa, filial de Sempra Energy, con sede en San Diego, California, dijo que uno de los ductos de IEnova que empezó a surtir a la CFE en mayo del 2017 dejó de funcionar el agosto siguiente debido a “actos de sabotaje” que fueron reportados a las autoridades locales y federales.Según la agencia de noticias AP, IEnova defendió a su presidente, Carlos Ruiz Sacristán, luego que Bartlett lo nombró como uno de varios ex funcionarios públicos que se beneficiaron de contratos privados con la CFE. Bartlett y López Obrador culpan a los gobiernos anteriores de dejar que la infraestructura de CFE quedara en el olvido y de contratar a otras empresas para que ofrecieran los mismos servicios.Ruiz Sacristán fue Secretario de transporte y comunicaciones durante seis años hasta el 2000, con el entonces Presidente Ernesto Zedillo.Los contratos protegen a la empresa en caso de la oposición de la comunidad o en caso de que el cliente adopte decisiones como por ejemplo, usar el carbón en vez de gas natural.Sigue leyendo:

