Leoneses se anotan por apoyos

***LEY DE VÍCTIMASPor fin al Congreso del Estado le cayó el veinte de que son el único en el País que todavía no homologa su legislación con la Ley General de Víctimas aprobada en lo federal desde el ¡2013! Qué bárbaros.*PARTIDOS EN SINTONÍAEl PAN ya prepara una iniciativa de una nueva ley que pretende presentar junto con todos los partidos. Ese será uno de los pendientes inmediatos a atender en el periodo de sesiones que abre este viernes 15.*FONDO DE APOYOEntre las novedades se advierte que el Fondo de Atención a Víctimas no será operado como es hoy por la Procuraduría y/o Fiscalía, sino por una nueva Comisión plural, y además será auditado por la ASEG. La realidad es que hoy no sabemos cómo es que opera y los resultados del presupuesto para víctimas.*** GERARDO, CABILDEOEl director general del Museo de Ciencias Explora, Gerardo Ibarra, quien también es el Presidente de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia, encabezó el viernes una reunión en Guadalajara Jalisco para continuar en el cabildeo porque el recorte del presupuesto Federal no les impacte tanto.* CIENCIA EN APUROSA la reunieron asistieron los diputados federales Ricardo Escalante (PAN), secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, y Geraldina Isabel Herrera (MC), integrante de la misma. El compromiso fue que en junio se reúnan nuevamente para revisar las economías del PEF 2019 y empujar reasignaciones presupuestales a favor de los centros de ciencia de todo el país.* REFORMA EDUCATIVALa AMMCCyT se sumará a participar en la discusión de la nueva Reforma Educativa con el objetivo de que los centros de ciencia del País sean incluidos como herramientas de divulgación y conocimiento. En febrero, Gerardo asistirá a una reunión con el pleno de la Comisión de Ciencia para afinar acuerdos.* A BUSCAR RECURSOSOtro tema será sumar a la Comisión de Ciencia de San Lázaro al trabajo que hará la Asociación de Museos con la Conferencia Nacional de Gobernadores para buscar otras alternativas de financiamiento. También la Asociación Planetarios y la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.*** DELEGADA EN LEÓNDespués de más de tres meses de haber sido nombrada como delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato, Marisela Velázquez sostuvo apenas su primer encuentro con la militancia tricolor de León. Dice que está en una gira regional que ya casi termina para escuchar a los priístas.* HARTAZGO Y PROMESASLes dijo lo que ya saben, que se avecina un proceso de renovación de las dirigencias del partido (nacional, estatal y municipales), la promesa de buscar la democracia y la unidad, y todo eso que dicen.* COMITÉ PLURALLos que intervinieron le recordaron que están cansados de dirigentes y candidatos producto del dedazo. Le demandaron un Comité Estatal que sea plural y con representantes del priísmo leonés, que no figura. Hoy sólo tiene un cargo Pepe Pedroza, secretario de Acción Electoral, que ahí estuvo en la reunión.* DESÁNIMO TOTALNo estuvo la jefa estatal y diputada, Celeste Gómez pero sí el secretario general, el irapuatense Armando Uribe. En política, y en el PRI, no hay nada más permanente que lo temporal, la dirigente provisional cumplió 8 meses. No hay fecha ni método para la renovación del Comité Directivo Estatal. El priísmo luce tan desanimado que no aparece hasta hoy una figura determinada a tomar las riendas.* LOS ASISTENTESAsistieron los regidores Poncho Orozco y Vanessa Montes de Oca; el diputado local Hugo Varela; el excandidato a la alcaldía, Clemente Villalpando; y a diputaciones como Juan Pablo Marún, Paty Romo, María Fuentes Amaro; el presidente y la secretaria general en León, Denny Méndez y Norma López.*** MC, NOMBRAMIENTOSMovimiento Ciudadano nombró nuevos dirigentes de las Mujeres y Jóvenes en Guanajuato, se trata de Isaura Cano y Humberto Baltazar. Además, está próxima a renovarse la dirigencia estatal, le toca despedirse a Ariel Rodríguez, hoy diputado federal, y entraría al relevo el leonés Rodrigo González.En el patio de la Presidencia Municipal de León, todos los días hay filas de ciudadanos que acuden a registrarse en el Censo del Bienestar para ser beneficiarios de programas sociales del Gobierno federal.Ricardo Gómez Escalante, subdelegado federal, informó que los módulos de atención estarían hasta la primera quincena de este mes de febrero y son para los programas de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, ‘Adultos Mayores’, y las becas para estudiantes de preparatorias y universidades públicas.