Corredor Industrial

Zapateros unidos

Ánimo que ya es lunes. En Aguascalientes la compañía Tachi-S México anunció la expansión de su planta debido a que a partir de marzo iniciará la producción de 230 mil vestiduras para Toyota en Estados Unidos y 126 mil vestiduras anuales para Mazda Salamanca.La firma, con la ampliación, integrará a su plantilla a 60 personas de las 4 mil 760 que componen su fuerza laboral en su par de factorías, siendo la segunda compañía que más empleos genera en territorio hidrocálido.Apenas el mes pasado el presidente & CEO de la planta Mazda de México en Salamanca, Chiharu Mizutani, y ejecutivos de Mazda de México Vehicle Operation (MMVO), destacaron el crecimiento de su planta en Guanajuato, la cual produce 250 mil unidades al año, generando 5 mil 200 empleos.Pese a ser una de las ciudades en donde más se ha agravado la inseguridad en Guanajuato, Celaya es una de las ciudades con mejor plusvalía en México.Así lo menciona el portal inmobiliario Propiedades.com, que elaboró un listado de las ciudades con mayor plusvalía, destacando la zona norte y centro de México.En la información publicada por la editorial de negocios Forbes, se menciona que Celaya reportó una plusvalía de 21.43%, el metro cuadrado superando los 8 mil pesos.En el trabajo publicado dan voz a David Orozco, director de Desarrollo Económico, destacando que tan solo en septiembre pasado se sumó una importante inversión de empresas relacionadas con el sector automotriz, permitiendo la creación de 20 mil nuevos empleos.Toluca, Tula, Hidalgo, Puerto Vallarta son otras de las ciudades que consideran como una buena oportunidad para realizar inversiones, mientras que al norte de México, figuran ciudades como: Tijuana, Chihuahua y Reynosa. Los datos señalan que la plusvalía en la primera ciudad fue de 50.18% y en la segunda fue de 37.15%. En ambas localidades, el metro cuadrado supera los 19 mil pesos.Reynosa, ubicada en el estado de Tamaulipas, tuvo una plusvalía de 48.50% y el metro cuadrado superó los 9 mil pesos.Un tema al que debemos estar pendientes para conocer si se logra hacer algún cambio es a la práctica oligopólica de las tiendas departamentales y de autoservicio con los zapateros, que denuncia su gremio representado por Luis Gerardo González García.En la reunión del viernes pasado entre los directivos de CICEG y CANAICAL con la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, se le expuso la problemática que viven los zapateros con condiciones y costos que deben cumplir como proveedores de estas comercializadoras para mantener su producto en aparador, los cuales en ocasión son muy “castigados” para el fabricante.La funcionaria les compartió que trabajará junto con la Comisión Federal de Competencia Económica para conocer de cerca las prácticas que van contra la ley.Y sin duda que su combate a la ilegalidad y la subvaluación con mayor fuerza en aduanas, será un tema al que no habrán de desatender.¿Cómo podemos involucrar y alinear los esfuerzos en favor de la industria mexicana del calzado? Es la pregunta que se hace el líder de los zapateros, González García, quien no ve otra forma que construir una visión común entre los 3 órdenes de gobierno, la academia los centros de investigación, las cámaras empresariales y la iniciativa privada.De otra forma está seguro de que el esfuerzo individual de cada uno, no sumará al fortalecimiento de la industria nacional y eso no lo van a permitir.Invita a los empresarios a colaborar juntos, cambiar el paradigma y trabajen juntos por una industria más competitiva, por un mejor Guanajuato, por un México unido no dividido.