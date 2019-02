Según estudios, enfermedad del 'ciervo zombie' podría mutar y contagiar a los humanos

"Es probable que las áreas afectadas continúen expandiéndose”, afirman los autores del estudio del Centro de Prevención y Control de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

'Priones', causante de la enfermedad de las 'vacas locas'

El riesgo de poder ser contagiada a los humanos

"Hay motivos para sospechar que la enfermedad puede estar evolucionando, y podría ser cuestión de tiempo antes de que un prión evolucione y sea capaz de infectar a un humano.”, señala Mark Zabel director del Centro de Investigación Prion en la Universidad Estatal de Colorado.

Las manadas de ciervos, alces y renos de América Latina del Norte están siendo afectadas por una enfermedad bautizada como "enfermedad de los ciervos zombies", que consiste en un trastorno que destruye el sistema nervioso de los animales y según estudios, puede mutar y ser contagiada a los humanos.De acuerdo con información de National Geographic, la caquexia crónica (CWD por su nombre en inglés, Chronic Wasting Disease), ha sido descubierta en 23 estados de los Estados Unidos, así como también en dos provincias de Canadá, Noruega, Finlandia y en Corea del Sur.Algunos de los síntomas de la enfermedad, los animales que son afectados presentan descoordinación motora, pérdida de peso drástica, apatía y algunas manifestaciones neurológicas.Este síndrome fue detectado por primera vez en animales en cautivero en 1960 y en ciervos salvajes en 1981, pero desde el año 2000, el área afectada ha aumentado hasta alcanzar diversos territorios, con un porcentaje de afectación del 79% en rebaños de animales cautivos.Con los estudios que se realizaron, los científicos creen que la transmisión de este síndrome se produce a través de unas proteínas llamadas priones, que se extienden entre los animales a través de fluidos corporales ya sea de forma directa o a través de la contaminación del suelo, agua o alimentos.Las enfermedades priónicas o encefalopáticas espongiformes transmisibles (EET) pertenecen a una familia de trastornos neurodegenerativos raros que afectan a los animales y también a los humanos, entre los que destaca la enfermedad de las "vacas locas".Hasta el momento no se han reportado casos de infección por CWD en humanos, pero existen diferentes estudios en animales que sugieren que la CWD representa un riesgo para algunos primates no humanos, como los monos, que comen carne de animales infectados o entran en contacto con el cerebro o fluidos corporales de ciervos o alces infectados; según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, esto deja como consecuencia, una preocupación por un posible riesgo de contagio a humanos.Los científicos consideran que el rápido crecimiento de propagación se debe a la capacidad de esta proteína de permanecer en el ambiente, inlcuso tiempo después de que el animal protador haya muerto.Los científicos presentaron en julio de 2017 un estudio donde confirmaban la transmisión del CWD a monos alimentados con carne infectada, lo que provocó alarmas debido a que estos animales contagiados, sus reacciones eran asintomáticos, es decir, su comportamiento era normal a pesar de estar contagiados.Aunque en la actualidad no hay pruebas específicas de aparición de esta enfermedad en las personas, los resultados de los estudios plantean que podría existir un riesgo de contagio y alertan sobre la importancia de la prevención de exposiciones humanas a la enfermedad.Actualmente la palabra zombie ha sido muy preferida entre las personas, principalmente por las distintas series y películas que se han producido. En México los zombies se han colocado en los personajes ficticios de moda.

