“Estaba realmente asustada, muy asustada. Me dijo: temo que alguien me vaya a matar", contó la madre durante una entrevista a WABC.

"Teníamos la esperanza de que volviera. Es todo lo que sabíamos. Que ella estaba en la ciudad, así que pensamos que estaba buscando ayuda.", explicó Angélica Reyes, prima de Valerie.

“Fue vista por última vez con un abrigo verde, jeans negros y zapatos negros. Sufre de ansiedad y depresión”

Su cuerpo fue encontrado en una maleta cerca de la carretera

"La víctima era una hija, una hermana y una prima de una familia que está sufriendo una tremenda pérdida en este momento. Este comportamiento irreflexivo e insensible de un empleado es inexcusable.", informó el alcalde Peter J. Tesei a través de un comunicado.

“Mi hija no merecía lo que le hiciste. Mi hija era pura”

"Mi hija no merecía lo que le hiciste. Mi hija era pura. Tare o temprano lo atraparán, lo sé." dijo la madre de Valerie, dirigiéndose a el respondable de la muerte de su hija.

Valerie Reyes de 24 años, vivía en un apartamento en un sótano en New Rochelle, Nueva York pero desde hace un tiempo, se había vuelto ansiosa y paranóica de estar viviendo sola en ese lugar.Un día le llamó asustada a Norma Sánchez, su madre, y le dijo que temía por su vida y lamentablemente días después, su cuerpo fue encontrado en una maleta.De acuerdo con información del portal de noticias CNN, no se tenía claro el por qué Valerie estaba tan asustada y temía por su vida, ya que nunca le comentó a su madre si le tenía miedo a alguien en particular.Valerie desapareció el 29 de enero por la mañana, ninguno de sus familiares ni compañeros de trabajo de la librería Barnes & Noble en Eastchester donde desde hace tres años laboraba, la habían visto ni tenían información de ella.En las calles de Nueva York, empezaron a circular folletos con las fotos de la joven para dar con su paradero y su familia, pedía apoyo a través de las redes sociales para quien tuviera información.El Departamento de Policía de Nueva York publicó la semana pasada una fotografía de Valerie preguntando si alguien la había visto acompañada del siguiente texto:Este martes, un grupo de trabajadores encontró el cuerpo de Valerie metido en una maleta roja en la carretera Connecticut, a 23 kilómetros de su apartamento.La maleta estaba a unos 5 o 7 metros de la carretera cerca de un vecindario, al ver la maleta, los trabajadores se acercaron para abrirla y encontraron que en el interior había una mujer con las manos y pies atados.Los medicos forenses que ayudaron a identificar el cuerpo, no han dado información sobre las causas ni la forma de su muerte y es que se podría tardar hasta ocho semanas para que se obtenga la información precisa.El jueves, familiares y amigos de Valerie, se pararaon alrededor de un círculo de velas con imágenes de Jesús y la Virgen María, cantaron himnos en español y rezaron en Glen Island Park en New Rochelle.Algunos de los presentes sostenían velas y flores, otros se abrazaban y lloraban la muerte de Valerie.Cada vez este tipo de hechos se registran constantemente y en México las cifras de perdonas desaparecidas que posteriormente encuentran sin vida van a la alta.

