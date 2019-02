Champions League estrena el VAR en octavos de final

Regresa la Champions League pero no sola. De su mano entrará el Vídeo Assistant Referee, el VAR.



El equipo de trabajo será conformado por el árbitro VAR, su asistente (AVAR) y dos operadores de video, así como un gestor de calidad, encargado de enviar la información sobre las inspecciones a las televisiones que estén transmitiendo el partido.



La UEFA, reacia a utilizar este método de ayuda, tuvo que ceder debido a las presiones de los grandes clubes que se habían quejado de grandes fallas arbitrales durante la fase de grupos.

La UEFA ha hecho énfasis en ciertos puntos:



Nadie en la cancha puede pedir revisión.



Se revisarán todas las jugadas que sucedan en la cancha.



Se mostrará en transmisión de tv las jugadas que se revisen.



El VAR puede ayudar para sancionar acciones de racismo ocurridas en el campo o en la tribuna.

Tomorrow night's @ChampionsLeague fixtures will be the first ever to feature VAR in a UEFA competition.



Here's what you need to know... pic.twitter.com/8QMRegkhgx