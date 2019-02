'Cigüeña' ronda por Reboceros; miembro de staff y ex portero del equipo serán papás

A pregunta de sus compañeros y de manera entusiasmada, Álvaro Ramírez, confirmó que "me acaba de dar la noticia mi esposa y en breve vamos a saber, si es niño o niña, pero de lo que sí estoy seguro es que va ser parte de esta familia de Reboceros", expuso el integrante del equipo piedadense.



Ismael Ávila también será papá

Latoda vez que este martes revelóue, su esposa, la señora Mónica Ortiz le dio la gran noticia de que iba a ser papá.no pudo esconder su alegría por lo que compartió con sus compañeros ese momento y no faltaron los abrazos, antes de que comenzará el entrenamiento de ayer.desde hace 2 años y ha vivido momentos gloriosos con la escuadra michoacana, así como tristes también, por lo que sabe que son su segunda familia.Reveló quey sabe lo que es estar al pendiente de esas bendiciones, por lo que ahora más que nunca también espera que "traiga torta bajo el brazo" la cual se contagie para que repunte el equipo en próximas jornadas.Pero no solo el utilero recibió esa noticia,y ahora labora con Sergio Cisneros como entrenador, también está próximo a ser papá.En el caso del ex guardameta, dijo quea y también lo ronda la alegría, además que ya comprobó que sí 'trae torta bajo el brazo' su bebé, puesto que también hace un mes regresó para formar parte del staff de porteros de la escuadra piedadense.