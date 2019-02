¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Champions League?

El Manchester United tendrá su prueba de fuego este martes, cuando reciba al conjunto de París Saint-Germain en duelo de ida de los octavos de final de la Champions League.



En lo que será uno de los encuentros más atractivos de esta fase del torneo europeo, a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) los Diablos Rojos buscarán imponer condiciones en el estadio Old Trafford para dar un primer paso en esta serie ante un rival de cuidado.



El ManU tratará de mantener el invicto de 11 partidos de manera consecutiva, de 10 triunfos por solamente un empate, pero deberá tener cuidado ya que el PSG llegará con todo para volver a casa con un buen resultado.



¿Dónde ver el partido?



El partido no se verá por ningún canal de señal abierta. La única opción en México es a través de ESPN.

⭐️ Which young star are you backing to shine tonight? #UCL pic.twitter.com/buNZuxKN06



Con la obligación de mejorar si desea trascender en la Champions League, el conjunto de la Roma recibe este martes a Porto, con Héctor Herrera y "Tecatito" Corona, en duelo de ida de los octavos de final.



En el estadio Olímpico, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, la “Loba” deberá retomar lo realizado en anteriores encuentros y ganar, tras dar cuenta del sotanero Chievo el fin de semana.



Sin embargo, en el torneo europeo clasicó a esta ronda como segundo lugar del Grupo G con nueve puntos, detrás de Real Madrid que terminó con 12, y esa situación le da para pensar en dar un primer golpe.



¿Dónde ver el partido?



El partido no se verá por ningún canal de señal abierta. La única opción en México es a través de Fox Sports.

The round of 16 is finally here



Who are you backing this week? #UCL pic.twitter.com/JAq5lIiSPf