Fallece Gordon Banks, uno de los mejores porteros de la historia

Gordon Banks, el portero que ayudó a Inglaterra a ganar la Copa del Mundo en 1966, murió a los 81 años, informó el martes en un comunicado el Stoke City, su exclub.



Banks disputó 73 partidos con Inglaterra entre 1963 y 1972 e hizo casi 200 apariciones para el Stoke antes de que su carrera como jugador terminara debido a un accidente automovilístico que lo hizo perder la vista en un ojo.

"Con gran tristeza anunciamos que Gordon falleció en paz en la madrugada", dijo el Stoke en su sitio web oficial. "Estamos devastados por perderlo, pero tenemos tantos recuerdos felices y no podríamos estar más orgullosos de él".

El arquero está considerado uno de los mejores de la historia, a la altura de sus famosos contemporáneos, el soviético Lev Yashin y el italiano Dino Zoff. Fue nombrado mejor portero del año por la FIFA en seis ocasiones consecutivas, de 1966 a 1971.

