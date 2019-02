VIDEO. Avril Lavigne y Nicki Minaj extraña fusión

Después de 6 años de haber sacado su último disco, Avril Lavigne, está a pocos días de lanzar su nueva producción discográfica en donde su primer corte será con "Dumb Blondie" en donde contará con la participación de Nicki Minaj, algo sorpresivo por los diferentes géneros e imágenes que manejan las dos.

El disco que lleva de nombre "Head above water" será lanzado el próximo 15 de febrero y con esto marca el regreso de la rubia quien ha tenido que batallar con la enfermedad de Lyme que padece desde hace ya varios años.



En el Instagram de Lavigne, ya se pueden escuchar algunos cortes de las 12 canciones que compondrán dicho material y la que destaca es la pieza que canta con la rapera nacida en Trinidad y Tobago.



A pesar de que no se puede escuchar la parte de la colaboración con Minaj, se dijo que fue en último momento que se anexó.

Lavigne ha tenido que estar fuera de los reflectores para poder controlar las altas fiebres y salpullidos que le provoca el Lyme, que es de origen bacteriológico y se trasmite por la picadura de una garrapata, y que debido a esto hace unos años atrás se dijo que había muerto, pero que su disquera consiguió una doble para mantener el éxito de la verdadera.

Este hecho ya fue desmentido por la cantante de "Alice", Let me go" y "Bad Girl" en la revista "Entertainment Weekly".

“Es sólo un tonto rumor de internet y estoy anonadada de que la gente se lo haya creído”, dijo a la publicación.