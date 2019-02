Destapan chat de actrices mexicanas para pedir que no consideren a Yalitza Aparicio en los premios Ariel

Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la @AcademiaCineMx que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más. — Rossana Barro (@LaBarro) February 11, 2019

No creo que la @AcademiaCineMx haga caso de tal aberración que parte de la ignorancia y de la envidia.En la historia de los Arieles ya han premiado a “no actores” ¿o no? La jaula de oro por ejemplo. Que feo que exista tanta doble moral entre los colegas. ¿A que le tienen miedo? — María José Cuevas (@mariajosecuevas) February 12, 2019

Ese grupo, del que hablas, seguramente fue tan bueno con sus actuaciones que olvidaron incluirlo en las nominaciones de EUA, España y Reino Unido, donde sí estuvo a Yalitza. Así el verdadero México, de las envidas y del si yo no, tu tampoco — Rosa Elena (@ross_rels2016) February 11, 2019

Rossana Barro, Coordinadora de la Atención Especial a Invitados en el Festival Internacional de Cine de Morelia reveló a través de Twitter que se enteró de que un grupo de actrices mexicanas al parecer solicitarán a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que Yalitza AparicioLa protagonista de la película Roma ha sido aplaudida a nivel internacional; hace poco estuvo en una gala con la realeza del Reino Unido y también actores de Hollywood la han felicitado y expresado su admiración.Pero en su país no le ha ido del todo bien; la actrizdijo que no cree que la actuación sea la vocación de Yalitza ytambién hizo polémica al bromear con la frase "la suerte de la fea".En redes sociales se ha comentado que otras famosas comose han querido colgar de la fama de la joven oaxaqueña al dar declaraciones polémicas (que no tienen relación con el arte) con su nombre en ellas.En Twitter también se dijo que se confía en que la AMACC no cederá a la solicitud de las actrices, a quienes Barro no nombró. Dijo que la Academia mexicana ya ha nominado a personas que no tienen formación actoral pero sí talento para la actuación.Con información de SinEmbargo y redes sociales.