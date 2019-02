¿Te consideras un 'Forever Alone'?, no te preocupes regresó el festival que estabas esperando

Después de cuatro ediciones consecutivas, los creadores de Forever Alone Fest vuelven a lanzar un quinto festival con el mismo objetivo de dar un giro total que hace más emocionante las relaciones rotas y desilusiones amorosas y da justicia a las personas que no tienen pareja y disfrutan de su soltería.La fecha elegida para llevar a cabo el evento es el próximo 1 de junio, no obstante, la sede todavía se desconoce por lo que hay que estar al pendiente de su publicación.Su temática y su singular ritmo de música post-rock y math-rock, lo hacen el primer festival en latinoamericano con esos géneros y esta quinta edición no serán modificados; sin embargo, aún no hacen público el cartel de las bandas invitadas pero aseguran tener tres bandas internacionales y ocho latinoamericanas.Por otra parte, el Forever Alone Fest 2019 agregará actividades recreativas que lo harán más especial y entretenido, con la intención de que no sea solo un festival de música. Habrá:- Tiangeeks- Meme & GIF Constest- Experiencias VR (realidad virtual) y videojuegos- Películas de anime con musicalización en vivo- Exposición de ilustradores Cyber Punk- Torno de Super Smash Bros. Ultimate (que, aunque no será oficial, pretenden sea divertido)De acuerdo a El Universal, los boletos ya se encuentran a la venta en la primera etapa nombrada “negación” en la que solo estarán disponibles 100 pases con el precio de 600 pesos cada uno, es decir, lo más económico que los podrás conseguir. Al finalizar esta etapa, los organizadores ofrecerán las etapas:- Ira: $699.00- Negociación: $799- Depresión: $999- Aceptación (día del evento): precio no anunciado.Así que si pasarás soltero este Día de San Valentín, puedes unirte al Forever Alone Fest 2019 para disfrutar la vida acompañado de otros solteros.Sigue leyendo:

