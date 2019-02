Acusan falta de servicios en el ISSSTE

“Con los antiretrovirales íbamos caminando muy bien en cuanto a su entrega, en los estudios, en todo íbamos muy bien, pero al cambio de Gobierno Federal fue cuando ya comenzamos en este año a tener este desabasto por la falta de recurso”, señaló.



“Cuando fui a consulta, me dijo el doctor que iba a haber cambios en toda la estructura, que ahora yo tenía que acudir a mi Municipio con la orden de los análisis, para que se me hicieran ahí, ya no es del centro regional, que es la Clínica Regional del ISSSTE, ya tenemos que acudir a nuestra clínica municipal y es la que nos tiene que cubrir”, señaló.



“El día de ayer fui con la coordinadora de laboratorio y le dije que mis estudios tienen que estar para el mes de abril, que viéramos la forma de conseguirlos para que no hubiera retraso, porque sabemos que es muy importante estarnos checando numéricamente en cuanto a defensas y ver que el medicamento esté haciendo el efecto correcto, pero me dijeron que no había recurso, que estaban viendo cómo se iba a cubrir este apoyo”, dijo.



“Vamos a empezar a trabajar como organizaciones de la sociedad civil para que no sea así, o para disminuir el impacto, lo estaríamos trabajando, gestionando, solicitando y teniendo algunas reuniones con otros activistas a nivel estado y a nivel nacional para hacer presión”, finalizó.



“En general yo creo que el 95% estamos en surtimiento de medicamentos, pero son casos muy especiales, habría que analizar o revisar que caso específico es, porque por ejemplo esto de los medicamentos antiretrovirales a pesar a veces de tener limitantes, no se han visto tan afectadas, en cuanto a estudios sí tenemos una limitante ahorita, porque están revisando los contratos nacionales, entonces no nos están permitiendo ahorita hacer estudios especiales, pero es porque están en revisión, todavía no nos dan un algún avance para saber cómo trabajaremos este año”, dijo.



“Todavía no tenemos un recorte documentado, sí hay la revisión exhaustiva y sí nos están pidiendo cierta información para hacerlo de forma muy detallada y saber realmente que tanta limitante podemos tener para éste año 2019, sí a lo mejor no van a dar un presupuesto mayor, pero mínimo tenemos que asegurar el del año pasado, eso sería el primer punto, y ya como consecuente no deben de tener limitante los tratamientos y estudios en un momento que se requieran, pero como ahorita hay que estar en revisión de contratos y demás”, finalizó.

Escasez de medicamentos como antiretrovirales y falta servicios como análisis clínicos, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) en el estado, aquejan a la sociedad, y el argumento es un recorte en el presupuesto federal, aseguró Arturo Álvarez Martínez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Humano y Sexualidad.El activista señaló que hasta la entrada del nuevo gobierno el avance que se había tenido en cuanto a la entrega del medicamento y otros servicios iba bien.Relató que en consulta médica uno de los doctores le hizo saber que habría cambios en la estructura del ISSSTE.Manifestó que el recorte del Gobierno Federal provocaría que la federación ya no cubra los análisis y enfatizó que personal de salud le indicó que se encontraban analizando la manera de brindar ese servicio.Destacó que de no solucionarse la situación estaría trabajando de la mano de activistas para hacer presión al nuevo Gobierno.Por su parte el Director del ISSSTE unidad Irapuato, Shauri Fuentes Duarte, señaló que en el caso del Municipio no hay tanto problema con los antiretrovirales, pero sí con la realización de estudios, esto debido a que aún se analiza el presupuesto de 2019.Señaló que al menos esperan contar con un presupuesto igual al del año anterior.