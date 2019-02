Descarta Omar Fayad dirigir PRI nacional

Durante conferencia de prensa de esta tarde para dar pormenores de los terrenos para reubicar el aeropuerto de Pachuca y detalles sobre la lucha contra el huachicol, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de llegar a los Pinos, lo cual descartó y también habló del proceso interno del partido en que milita.

Reveló que hay hidalguenses que aspiran a llegar a la dirigencia nacional de PRI y recalcó que no suda “calenturas futuras en lo político”.

“Mi responsabilidad es solo ser gobernador de Hidalgo, que fue para lo que me eligieron, solo aspiro a ser un buen gobernador, nada más”, dijo.

Y agregó: “No voy a competir para el PRI nacional, de una vez se los dejo claro”, aunque señaló que habrá otros hidalguenses que busquen dicho cargo en el tricolor.

“No sudo calenturas futuras en lo político, no voy a competir para ser presidente del PRI ni me quiero meter y se los he dicho a distintos actores políticos nacionales de mi partido, que no habré de meterme en la disputa del PRI”.

Dijo que tiene suficientes problemas que atender en Hidalgo para además meterse en disputas partidistas. “Veré desde la barrera un proceso que le compete al partido a nivel nacional, en el cual no pienso ni participar en lo personal ni ser parte con alguna de las expresiones que ahí se presenten cuando venga el momento”.

Tales declaraciones derivan de una pregunta de la prensa sobre sus aspiraciones de llegar a los Pinos. “No tengo ninguna aspiración más allá de la gubernatura del estado de Hidalgo”.