“Aquí estamos en el mundo de las incongruencias de todos lados, cuando el PRI era Gobierno apoyaba esta Fiscalía, ahora ya no apoya el pase automático; Morena en lo federal le queda cómodo el pase automático, y el PAN en lo local le queda cómodo pero en lo federal no”, expresó en entrevista.

Homicidios dolosos



“Tenemos un problema grave de homicidios dolosos derivado de una lucha por el robo de hidrocarburos, que con esta nueva política Federal que nuevamente reconozco al Presidente el valor de entrarle al tema, creemos que tiene que reducirse de manera inmediata”, indicó el Gobernador.

Ofrece autonomía



“La Fiscalía tendrá que buscar esa autonomía y que se castigue, independientemente de los partidos políticos, también la corrupción de los alcaldes, a los exalcaldes, a todos los que hayan incurrido en algún acto de corrupción que se castigue, y eso es lo que le da la garantía al Fiscal, al tener tantos años le va a permitir precisamente que, habiendo un cambio de administración, su puesto no está en juego”.

Fiscal que defienda



“Lo que sí necesitamos hacer es una Fiscalía General que verdaderamente defienda a los guanajuatenses, y para eso necesitamos meterle recursos, yo quiero una Fiscalía que cuando vayas y presentes una denuncia que le den seguimiento, no que pasen meses y nadie te dijo nada”, apuntó.



“Yo estoy de acuerdo entre más contrapesos pueda tener mejor, es algo que discutirán diputados”, dijo.

Presupuesto

El Gobernador mencionó lo que considera resultados de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato. Destacó que de todas las carpetas de investigación que se llevan a juicio el 95.8% resultan en sentencias condenatorias, el Estado con mayor índice en el nuevo Sistema Penal Acusatorio. Y que también dijo es uno de los Estados que más homicidios resuelven, muy encima de la media nacional.En robo de vehículos es lugar 19-20 a nivel nacional, por ejemplo en Querétaro se robaron más de 6 mil en 2018 y aquí menos de 5 mil; en robo a vivienda y otros delitos por abajo de la media, dijo.

El Gobernador ofreció que la Fiscalía tendrá presupuesto suficiente para investigar los delitos.Diego Sinhue se pronunció a favor de una reforma constitucional para modificar el proceso de remoción del Fiscal y que solicitarlo no sea sólo facultad del Ejecutivo sino también del Legislativo.

Planteó la necesidad de darle autonomía a la Defensoría Pública para que no sea juez y parte.