Gobierno estatal se apoyará en agentes federales para disuadir inseguridad

“¿Qué esperaríamos?, que acompañado del despliegue de marinos, soldados y policías federales, haya una muy ardua y verdadera labor de inteligencia e investigación para detener a personajes que son los causantes de la violencia, sino, la estrategia del despliegue pudiera no ser tan efectiva como quisiéramos, y que en el momento en que haya un repliegue vuelva a aumentar la violencia”, opinó Sophia Huett López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana.

Policías no resuelven violencia



“La manera en que en Michoacán, La Laguna, Ciudad Juárez y otras zonas del país pudieron bajar realmente su violencia e índices de delincuencia, es cuando detienes a los mandos medios de las organizaciones delictivas y evidentemente a la cabeza”, anotó la funcionaria.

Ataques a policías



“Hay que ser prudentes para saber si tiene que ver con el desempeño de sus funciones o con temas de su vida diaria, hemos tenido casos como el policía de Silao hace unas semanas, que fue atribuible a un tema personal, en ese caso están abiertas todas las líneas de investigación pero ninguna está dada por cierta, no se puede descartar nada”, dijo.



“Es un tema que nos debe preocupar y aquí haría un llamado también a la ciudadanía, no nos debemos de acostumbrar, ni como Estado ni ciudadanos, a que veamos en los periódicos que se murió alguien.

“Desafortunadamente la delincuencia cuando ve afectados sus intereses, ya sea por detenciones, porque no hay el producto de su economía ilegal, como el robo de hidrocarburos, empieza a migrar a otros esquemas delictivos o a buscar atentar contra la autoridad con tal de inhibir su acción, no podríamos descartar que en muchos de los casos podría ser por inhibir la acción institucional”, concluyó.

El Gobierno de Guanajuato pidió que el refuerzo en etambién lo acompañen con, para que se den resultados.La semana pasada el Gobierno de la República presentó unacuatro de esas ubicadas en Guanajuato y que abarcan 20 municipios. Una de las acciones es establecer un estado de fuerza de 600 elementos por cada una de esas zonas.Mencionó que un despliegue de policías, pero no resuelve la violencia.Destacó que no saben aún cuando lleguen, ni cuánto tiempo permanezcan esosDel asesinado del Jefe de Seguridad Penitenciaria del Cereso Mil de Valle de Santiago, no hay noticias.Lamentó que(con 64).