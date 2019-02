Piden apoyo para la irapuatense Sofía Villanueva por agresiva enfermedad

Múltiples úlceras, sangrado, dolores insoportables y debilidad son algunos de los síntomas de la Colitis Ulcerosa Crónica Indefinida (CUCI), una enfermedad de Colón que desde hace dos años la irapuatense Sofía Villanueva Rodríguez, padece.Con solo 30 años de edad, Sofía se enfrenta la agresiva enfermedad, familiares y amigos continúan apoyando su lucha mientras esperan la solidaridad de los irapuatenses a través de donaciones o participaciones en rifas.Su hermana, Gabriela Villanueva, señaló en entrevista que la paciente fue sometida a una cirugía durante el sábado pasado procedimiento que costó 350 mil pesos, con esto se le retiró un metro y medio de colon, además explicó que en 8 meses posteriores a la recuperación, estarían realizándole una reconexión del colon hacia el recto.“Lo que nosotros queremos es apoyo, es difusión, tenemos una página de facebook en la que hacemos rifas y aceptamos donaciones, queremos buscar apoyo para que en 8 meses que sea necesaria la reconexión de sus órganos tengamos con que pagar, ya no tenemos nada ni para vender, ni para empeñar” , dijo.La familiar relató la historia de Sofía quien inició con síntomas de colitis.“Cuando empezaron los síntomas, fuimos al IMSS pero le dieron cita para una fecha lejana, por ello decidió tratarse con otro médico particular, este médico le dio el diagnostico de que era cáncer señaló que no había posibilidades porque había sangrado, estuvimos yendo con el durante año y medio pero luego mediante un estudio le detectaron CUCI”, explicó.La paciente fue tratada y tuvo 5 intervenciones para transfusión de sangre, cada una con un costo de 40 mil pesos.“La trataron pero tenía muchas recaídas, no veíamos ninguna mejoría, los dolores eran más recurrentes el sangrado era mucho, llegó el punto de que aunque mide 1 metro 68 pesaba 34 kilos, así que optamos por otra opinión, con otro médico particular quien nos dijo que tratamiento no había sido el adecuado”, dijo.Luego de una colonoscopia de 10 mil pesos, el nuevo doctor encontró múltiples úlceras en el área rectal, además de células en proceso de convertirse en cancerígenas.“Le realizaron un colonoscopía, una revisión interna con una cámara, arrojó que tenía el recto muy ulcerado, además salió que tenía células aplásicas, es como una fase antes del cáncer; el nuevo doctor nos dijo que tenían que operarla”, señaló.La familia Villanueva no pierde la esperanza, continúan apoyando y cuidando de Sofía quien se recupera de la operación y piden apoyo vía facebook, en la página 'CUCI Salva una vida apoyando a Sofía' @TodosConSofía