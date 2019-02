FOTOS y VIDEO. Niños con enfermedades terminales, reciben 'perrona' visita

Aquí llegan los pacientes "que nadie quiso atender" por lo avanzado de su enfermedad, o "a los que ya no les queda más esperanza", asegura la especialista.





Con perros adiestrados, juegos y un espacio colorido, los niños con enfermedades terminales reciben ayuda para disminuir el dolor y mejorar su rehabilitación física en un hospital público en Guadalajara, Jalisco.La Unidad de cuidados Paliativos del Hospital Civil de Guadalajara, única en su tipo en este país, acoge a 11 mil niños al año con la meta de mejorar su calidad de vida para que tanto ellos como sus familiares encuentren un poco de paz.La doctora Yuriko Nakashima Paniagua, coordinadora de la unidad, explica a la agencia de noticias Efe, que en el hospital se atienden menores con enfermedades como cáncer, quemaduras, insuficiencia renal, cardiopatías, trastornos neurológicos, así como bebés prematuros y con malformaciones congénitas graves.La unidad luce más como un área de juegos que como un área hospitalaria; la luz, los colores y la aromaterapia inundan un ambiente pensado para que los niños se sientan tranquilos nada más cruzar la primera puerta.Muchos de los pequeños han sufrido meses con sus terapias, otros aún están hospitalizados o en fase terminal y son enviados a este sitio para aliviar un poco su dolor y recibir acompañamiento psicológico.El personal médico los recibe con paciencia para luego conducirlos a sus terapias mediante juegos, música y hasta un carro a control remoto que circula por los pasillos adornados como si fuesen una carretera.El gesto de dolor infantil poco a poco se transforma en una sonrisa y el brillo en los ojos de los pequeños regresa sin importar si los médicos los inyectan, les colocan sueros, les hacen exámenes o tienen que estar en una camilla.La atención digna y el cariño que se entrega en esta unidad hacen que se olviden un rato de su enfermedad, considera. Además de la terapia con juegos y la ayuda de psicólogos, los niños tienen un espacio de rehabilitación y camas de hospital decorado con imágenes de mariposas y de astronautas les dan la bienvenida.En este espacio no podía faltar la ayuda del mejor amigo del hombre, con un par de perros adiestrados para ayudar en la rehabilitación física y psicológica de los niños.O incluso como acompañamiento emocional para los que más sufren.Los perros, dijo, ayudan a los pacientes por ejemplo en rehabilitación o en el área del hospital de día para que realicen sus terapias o para que no tengan tanto temor cuando tienen transfusiones o cuando les tienen que colocar sondas en las venas.En la unidad no todo ha sido alegría, algunos pacientes han llegado hasta ahí para pasar sus últimas horas de vida.El programa de cuidados paliativos permite que el niño esté rodeado de sus seres queridos sin restricciones para que la experiencia sea menos dolorosa. Los médicos acompañan a la familia y le ayudan a que el menor se vaya sin dolor e incluso ponen su música favorita o le rodean de sus objetos más preciados.En León se cuenta con el apoyo de la Equinoterapia, que es implementasa por la Policía Montada del municipio, el pasado mes de diciembre se realizaron remodelaciones y adecuaciones para tener una mejor atención con los niños. Sigue leyendo:

