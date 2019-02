Acá, los antecedentes de Leandro Díaz, el detenido acusado del femicidio de Nadia Ferraresi en Ensenada. Entre 2012 y 2013 había tenido cinco causas penales: dos por robo, dos por hurto y una por violación de domicilio. pic.twitter.com/PRwRCiS7lh — Mauro Szeta (@mauroszeta) February 12, 2019

Mató de una puñalada a una joven en la calle frente al hijo de 4 años en Ensenada (Video gentileza @Hechosanderecho) pic.twitter.com/Ia38zgOceq — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) February 12, 2019

La tía de Nadia, la mujer asesinada delante de su hijo en Ensenada, pide que se investigue a fondo el crimen: "No cierra. Ella no tenía vínculo con el hombre que la mató. No estamos al tanto de 'una obsesión'. Puede ser que haya venido por otro lado. Queremos que se vaya a fondo" pic.twitter.com/xE4Wemlzpj — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 12, 2019





"Esta persona que la apuñala no tenía ningún vínculo con ella. Sí supimos que es del barrio y que vive muy cerca de la exmujer de la pareja actual de Nadia. Puede haber sido un crimen con encargo", indicó una tía de la víctima.

Así detenían en La Plata al presunto asesino de Nadia Ferraresi, la joven peluquera ultimada de un puntazo en el abdomen. pic.twitter.com/SKARJumulw — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) February 12, 2019

Una joven argentina de 25 años fue asesinada en la mañana de este lunes por un hombre que la apuñaló delante de su hijo de 4 años en la localidad de Ensenada, departamento de La Plata, Argentina.Horas después del ataque, la policía detuvo al presunto asesino, un vecino de la víctima con antecedentes penales que padecería esquizofrenia, y que presentaba heridas en sus manos. La Justicia local investiga el crimen bajo dos hipótesis principales: la de un ataque motivado por una aparente "obsesión" del sospechoso con la chica, Nadia Ferraresi, y la de un crimen por encargo.El detenido, identificado como Leandro Díaz, de 24 años, atacó a la joven de una puñalada en el abdomen y en presencia de su hijo, frente a una peluquería situada en calle Bossinga y Francisco Cestino, de Ensenada, donde la mujer trabajaba.La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Cestino, donde ingresó en estado grave por la profunda herida, y falleció alrededor de las 8:00 de la noche, hora local, del mismo lunes. Testigos del hecho señalaron a los medios locales que el acusado no sólo conocería a su víctima sino que "estaba obsesionada con ella y salió a matarla".Sin embargo, la familia de la joven no cree en esa hipótesis y sostuvo que sospechan de una crimen por encargo, ya que la ex mujer de la actual pareja de Nadia la amenazó hace un tiempo por Facebook.Entrevistados por la policía, familiares del sospechoso afirmaron que el imputado "padece de esquizofrenia y delirios místicos", a la vez que aseguraron que "no tiene paradero fijo". El recientemente publicado primer Informe Oficial de Estadísticas de Femicidios y Femicidios Vinculados, realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Defensoría del Pueblo, indica que en el 2017 se cometieron 308 crímenes de esa naturaleza en Argentina, lo que equivale a un caso cada 28 horas.No sólo en Argentina se han registrado este tipo de hechos, en Veracruz, Mexico, el pasado 21 de enero, la secretaria de laComisión para la Igualdad de Género en el Congreso Local, propuso un toque de queda a partir de las 10 de la noche por la inseguridad que se registró en la entidad. Sigue leyendo:

