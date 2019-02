¿Quieres saber si estás en buró de crédito? aquí puedes checar gratis

¿Cuántos mitos más has escuchado sobre Buró de Crédito? #FinanzasPersonales pic.twitter.com/SFZAdq8QW8 — Buró de Crédito (@BurodeCreditoMX) January 13, 2019

¿Te han negado un crédito por tener un mal historial crediticio? Si alguna vez fallaste en pagar una deuda, ni hablar. Sin embargo, existe la probabilidad de que estés dentro del buró de crédito con un mal historial debido a que tienes información errónea o desactualizada.De entrada, tienes que saber que el Buró de Crédito no es una lista negra, sino una empresa (no, no es de gobierno) que recopila y administra datos relacionados al historial crediticio de las personas físicas y morales, así lo indica el portal de finanzas Mi Bolsillo.Si eres un pagador bueno, regular o malo, todo está registrado dentro del Buró de crédito, obviamente en deudas registradas por entidades financieras formales, tiendas departamentales y otras, que cruzan su información con el Buró de Crédito.Para verificar tus datos crediticios, lo puedes hacer a través de la página oficial del buró de crédito. Te recomendamos que así sea, y no des tus datos a personas que se ofrezcan a consultarlo por tu cuenta. Allí tendrás que dar datos como: Apellido paterno, apellido materno, primer nombre, segundo nombre, fecha de nacimiento, RFC, CURP, teléfono, calle y número, código postal, estado, ciudad, delegación o municipio, colonia o población.También de pedirán información relacionada a tus tarjetas de crédito, tales como: Número de la tarjeta de crédito, límite de crédito, otorgante.Igualmente, te solicitará información relacionada a créditos de auto o hipotecarios de los últimos seis años. Ve al enlace más abajo.Debes recordar que cada 12 meses puedes hacer UNA CONSULTA SIN COSTO de tu historial en el Buró de Crédito, por lo cual te recomendamos tener todos los datos anteriormente mencionados a la mano, antes de empezar la consulta. Revisar tu historial en el buró de crédito te permitirá: Conocer tu historial crediticio de una manera fácil y amigable. Saber quién consulta tu historial. Verificar que tu información esté correcta y actualizada.MUCHO OJO: Si no pudiste checar bien tu información en la consulta gratuita a la que tienes derecho cada 12 meses, deberás pagar $35.60 pesos por una consulta adicional dentro del Buró de Crédito, por ello te reiteramos que debes tener a la mano toda la información que te recomendamos más arriba.Sigue leyendo:

