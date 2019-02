Impulsa UG seguridad

***FISCALÍA LISTALa bancada panista en el Congreso del Estado tuvo ayer otra reunión para terminar de palomear su agenda legislativa y no hay noticias de que piensen modificar la Fiscalía General como está perfilada. Los temas importantes no están en la Ley de la Fiscalía que se vota el viernes, sino en la Constitución.*NUEVE AÑOSEl pase automático del Procurador a Fiscal no está a discusión. Se barajó la posibilidad de que el PAN cediera en reducir el periodo de nueve años, pero, conforme pasan los días, tampoco se nota voluntad.*REMOCIÓN, QUIZÁLa ventanita que está abierta con oportunidad de modificar es lo que se refiere al proceso de remoción del Fiscal General, que no sólo el Ejecutivo -como está hoy-, sino también el Congreso, pueda iniciarlo.***BLOQUE ANTI-ZAMARRIPAPor primera vez las bancadas de diputados de Morena, PRI y Verde aparecieron como un bloque para rechazar el inminente pase automático del procurador Carlos Zamarripa Aguirre como Fiscal General. Se trata de una súplica para que de último momento la mayoría panista (más bien el Gobernador) recapacite.*FONDO Y FORMASLa iniciativa de aparecer juntos surgió del diputado local leonés, Raúl Márquez Albo, ex panista hoy morenista. Después se supo que el coordinador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, planteó a otras fuerzas opositoras que también estuvieran diputados federales y las dirigencias estatales de los partidos. En el PRI y Verde les respondieron que el Congreso era un espacio sólo para los legisladores locales.*INVITADOS DE MORENAErnesto al final invitó a sus dos diputados federales (el expriísta Miguel Ángel Chico, y el leonés que se ganó la curul en una tómbola, Juan Israel Ramos) y al histórico dirigente del PT, Rodolfo Solís Parga.*PRI, PINTA SU RAYAEn la invitación a los medios el domingo sólo convocaban al pronunciamiento Morena y el Verde, el PRI decidió hasta el lunes por la mañana que no compartiría la misma mesa con su ex compañero Miguel Ángel Chico. Por eso armaron otra conferencia acompañados por los mismos, pero sin Chico Herrera.*OPOSICIÓN DISTRAIDAEl bloque Morena-PRI-Verde no tuvo la misma sintonía para unirse en otros temas, por ejemplo en la Ley Orgánica de la Fiscalía (que se votará el viernes), cuya iniciativa en revisión fue la del PAN (fue hasta el final del periodo pasado que el Verde presentó otra pero ya la primera estaba encaminada). Y tampoco en la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2019. Deben aprender.*Y ENTREGADALos que jalan para otro lado son los tres del PRD (Isidoro Bazaldúa, Claudia Silva, Paola Yáñez), Movimiento Ciudadano (Jaime Centeno), Nueva Alianza (Juan Elías Chávez) y la del PT (María Eunices Reveles), quien molesta citó para reprochar que el dirigente del partido le quiera dictar línea.***IMUVI, PRESIDENTEEste viernes 15 el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) renovará su Consejo Directivo para el periodo 2019-2022. Termina su presidencia el constructor Pablo Rodríguez y todo apunta a que tomará las riendas Jorge Miranda, consejero propuesto por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.*INTERESES, AQUÍ NOCon buen tino el director general del Instituto, Amador Rodríguez, ha cabildeado con los organismos empresariales poderosos como la Cámara de Vivienda (Canadevi) o la de la Construcción (CMIC) que propongan a consejeros que no tengan intereses en la vivienda económica, que es la misión del Imuvi, y alejar cualquier sospecha de conflicto de intereses que en los Consejos de paramunicipales no faltan.***DELEGADO AL CCELEl delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno federal, Mauricio Hernández, le respondió al Consejo Coordinador Empresarial de León sobre su solicitud de estímulos fiscales para empresas y trabajadores que fueron afectados por el desabasto de combustible. Les dice que ya lo turnó al SAT.El rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, anunció ayer que implementarán dos nuevos proyectos que contribuyan a las tareas de prevención de la seguridad.Uno es “Zona UG”, para detectar los problemas en los distintos espacios universitarios y, con el compromiso de la institución, plantear las necesidades de la comunidad a las autoridades. El otro es “Conciudadanía en la empresa”, incidir en las familias de los trabajadores a través de impulsar la cultura de la legalidad, aproximación al arte y la cultura, el autocuidado y el interés por la ciencia.