San Valentín está a la vuelta de la esquina y para celebrarlo hoy les traigo algunas de las parejas más famosas de la industria musical y sus respectivas historias de amor. No todas tuvieron un final feliz, pero sin duda, sus relaciones han quedado grabadas en la memoria de sus fans e incluso muchas de ellas han sido inmortalizadas en películas, documentales y literatura.

Iniciemos con la pareja formada por Johnny Cash y June Carter. Cuentan que el mismísimo Elvis Presley los presentó, mientras ambos seguían casados con sus parejas anteriores. Su relación comenzó como una sólida amistad, basada en la admiración mutua por sus dotes musicales, se acompañaron en innumerables giras hasta que finalmente se casaron en 1968, después de que Johnny le pidiera matrimonio públicamente durante un concierto. Su matrimonio duró 35 años, hasta que June falleció en mayo de 2003 y Jhonny la siguiera tan solo cuatro meses después.

El Cuarteto de Liverpool también es famoso por sus relaciones amorosas, hablemos particularmente de dos de los Beatles. Primero sobre matrimonio conformado por Paul y Linda McCartney; se conocieron en 1967 durante un concierto de Georgie Fame y se casaron en 1969. Linda era fotógrafa, pero después de la separación de The Beatles, Paul le enseñó a tocar piano y le insistió a que formara parte de su nuevo proyecto The Wings, del cual terminó siendo además autora de varias de sus canciones. Linda falleció de cáncer de mama en 1998.

Y no puede faltar la controvertida relación entre John Lennon y Yoko Ono, a la que muchos adjudican el fin de The Beatles. Se conocieron en una galería de arte en 1966. Después, Ono comenzó a buscar insistentemente a Lennon hasta que en 1968 tuvieron un encuentro “creativo” en casa de John mientras su esposa estaba de vacaciones y esta los encontrara a la mañana siguiente. Unas semanas después Lennon se divorció y en 1969 se casó con Ono. Ella fue una gran influencia personal y profesional para Lennon, tanto que cambió su nombre oficialmente a John Winston Ono Lennon. Él fue asesinado en diciembre de 1980, en presencia de Yoko. Hoy en día, ella sigue siendo la dueña de todos los derechos de las canciones de John.

Ahora, los que para mí son los Romeo y Julieta del Punk; me refiero a Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols, y Nancy Spungen. Ella era grupie de bandas como The Heartbreakers quienes telonearon a The Sex Pistols, ahí Johnny Rotten, el vocalista, le presentó a Sid y comenzaron su caótico romance que duró 11 meses. El 12 de octubre de 1978, Spungen murió asesinada a los 20 años en la habitación de hotel que compartía con Sid, a quien se le acusó de asesinato en segundo grado. Fue puesto en libertad provisional, pero murió cuatro meses más tarde de una sobredosis de heroína, antes de ser juzgado. Al principio se creyó que había sido accidental, pero semanas después, su madre encontró una nota en su chaqueta en donde pedía que lo enterraran junto a ella. El caso del asesinato de Spungen quedó cerrado, pero muchas líneas de investigación apuntan a que un tercero en la habitación cometió el crimen mientras Sid se encontraba inconsciente por las drogas.

Cerremos con la tormetosa relación entre Kurt Cobain y Courtney Love. Se conocieron en 1989 en el Satyricon Club en Portland donde Courtney le tiró una cerveza en la cabeza a Kurt. Se casaron el 24 de febrero de 1992 en Hawaii, después de enterarse que esperaban a su única hija Frances, quien nació en agosto de ese mismo año. Pronto se conviritieron en la pareja escandalosa favorita de la prensa; aunque su atratacción mutua era innegable, la personalidad dominante de Courtney, las tendecias autodestructivas de Kurt y las adicciones de ambos no eran una buena combinación. Finalmente, al menos en la versión oficial, Kurt decidió quitarse la vida el 5 de abril de 1994, a los 27 años, y Love se convirtió en una figura de odio entre muchos de los fans de Nirvana, con lo que ha tenido que vivir hasta la fecha.

