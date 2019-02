La cercana presentación de la novela “”, del sacerdote jesuita, ha suscitado el interés general y en especial de aquellos que alguna vez pasaron por las aulas del Instituto Lux y que reconocen en este personaje a alguien que marcó su vida en muchos aspectos, pero, sobre todo, como el formador que les inculcó un especial interés por el arte y la cultura.El libro del P. Christian, quien a sus 82 años está retirado de la docencia y reposa en una casa de retiro en Guadalajara, se presentará el, a las 12 de horas, en el Auditorio Mateo Herrera del Forum Cultural Guanajuato.Así lo pactaron él y el director del Forum, Arturo Joel Padilla, quien ve en Christian Jean a su gran inspirador.“La Confidencia” tiene el antecedente de haber sido presentada ya en La Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en su edición 2018; ahí se dio a conocer este trabajo que en su portada muestra una de las fotografías capturadas por el propio padre Christian, en la que se aprecia una aldaba de una puerta de una casa antigua.Fue en 1980, cuando aún el Instituto Lux estaba en el terreno de lo que es hoy el Forum Cultural Guanajuato, cuando surgió la amistad entre el sacerdote Christian Jean y el entonces alumno de bachillerato de la escuela ignaciana,“Él fue mi maestro de estética; me dio también clases de literatura en la secundaria; hay una amistad muy cercana con él desde hace muchos años”, dijo para am.“Aquí, en esta ciudad, entabló una gran cantidad de relaciones fraternas y además una gran cantidad de alumnos, como yo, mantuvieron a lo largo de los años un vínculo muy afectuoso con él”.Hace cerca de 24 años el padre Christian le confió por primera vez su intención de querer publicar este material, y después de este tiempo, se logró materializar gracias también a la Universidad Iberoamericana León, institución ignaciana, que lo editó.“La novela recoge con mucha precisión una serie de pasajes de un pueblo que se llama Tlalocan; ha sido recabar una serie de momentos, de recuerdos, de experiencias, de visiones en base a las propias vivencias del padre Christian, no solamente en términos de presencia sino en términos también de lo que le ha sido confiado”.“Es un gran acierto de Christian el traducir estos recuerdos y estas vivencias en un lenguaje estético impresionantemente bello; me sorprende su capacidad para poder traducir situaciones de una manera tan estética, te hace descripciones muy hermosas, aunque te das cuenta que te está hablando de situaciones muy dramáticas de lo que viven los campesinos en nuestro país”, señaló Arturo Joel.Hijo de padre francés y madre mexicana, el padre Christian nació en Ciudad de México y se desarrolló como jesuita en León y en Puebla, además de que durante sus años de servicio mantuvo su dedicación a la docencia, y un gusto especial por la fotografía, el cine, la literatura y la poesía.“Christian nos ha enseñado a ver las cosas de otra manera, siempre nos enseñó que no solamente se pueden ver desde un punto de vista, sino también desde otro ángulo; aproximó a muchos estudiantes al arte de manera muy franca”, finalizó Arturo Joel, quien moderará la próxima presentación.Ex alumno y gran amigo del P. Christian Jean, el comunicador, será parte de la tercia que se formó para leer fragmentos de la obra ante los asistentes.“Christian Jean es un personaje que ha marcado la vida de miles de personas. Su tutela me encaminó al arte, como a otros muchos. Es mi maestro más querido y que más ha influido en mi vida. Te puedo decir que yo empecé a escribir, me hice lector y hasta estudié comunicación, por influencia de Christian”, comentó Humberto Aguinaga.“Sobre la novela puedo decirte que es un trabajo de sonidos, poblado, sobre todo, de la sonoridad de un lenguaje campesino. Christian logra capturar la manera de hablar, de expresarse y de pensar de los campesinos de la sierra”.“Él estuvo muy cerca, por una experiencia que vivió, de campesinos serranos. La novela se llama ‘La Confidencia’ y describe cómo uno de estos campesinos le hace una confidencia al propio P. Jean, sobre una serie de cosas que suceden en un poblado ficticio pero muy representativo de lo que sucede en nuestro país”.“Es una novela con una gran carga de crítica social, una gran carga política; aborda las condiciones de los campesinos mexicanos, la explotación a la que están expuestos, la manera en que viven, también cómo viven su relación con Dios, con la religión, con la autoridad. Es una novela muy bien escrita en ese sentido, porque está prácticamente escrito en otro idioma, en el idioma campesino mexicano”.