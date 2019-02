VIDEO. Sorprende mono que saca de su casa a niño para jugar un rato

Una mujer se acercó para decir: "¿De dónde sacaste al bebé? Déjame llevarlo a casa".

Un mono jugaba con un niño de dos años en medio de la calle de un barrio de Haryana, en la India, luego de haberlo sacado de su casa sin que nadie se diera cuenta. El video viral captó los momentos en los que el primate se sentó en el piso junto al niño de dos años para abrazarlo y jugar con su cabeza.Pero el mono se negaba a que la mujer tocara al niño, y lo abrazaba para protegerlo y seguir jugando con él. El video capta también la reacción del bebé, quien no tenía idea de lo que estaba pasando o cómo escapar del animal.La mujer intentó distraer al primate para que abandonara al niño, pero pronto se dio cuenta de que no podría lograr su cometido. La grabación no muestra el final de la historia, pero seguramente el pequeño pudo regresar a casa.Así ocurrió en un evento similar anterior en la India, cuando un mono entró en una casa y cubrió a un bebé en el piso, con la intención de huir con él. Los miembros de la casa rodearon al simio para evitar que escapara.Pero han habido casos con finales fatales. Un bebé recién nacido fue encontrado ahogado en un pozo en Odisha el año pasado luego de que supuestamente fue secuestrado por un mono. Según algunas versiones, el simio dejó caer al bebé por error.Los monos acostumbran robar cámara en Asia. Uno robó una bicicleta en China para escapar de un perro. Los hechos quedaron grabados y el divertido video se convirtió en una sensación viral de las redes sociales.Pero no sólo en Asia los monos hacen de las suyas, en Belfast, Irlanda del Norte, hace unos días se captó el momento en que un chimpance se sale de su lugar en el zoológico para dar un pequeño paseo por el zoo. Sigue leyendo:

