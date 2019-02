Capitán de los Tuzos quiere mejorar su nivel para ir al Tri

Jorge Burrito Hernández sabe que debe aumentar su nivel futbolístico para ser considerado en la Selección Nacional en la era de Gerardo Martino. Convocado en algunas ocasiones con el ex entrenador Juan Carlos Osorio, el capitán de los Tuzos del Pachuca, no pierde la esperanza de jugar con el Tri.



“Uno tiene que seguir trabajando, por algo no estoy ahí, no pude estar en esta convocatoria, a lo mejor no he estado en el nivel por el cual Juan Carlos Osorio me llevó en el proyecto pasado, ahora debo trabajar para volver al nivel para llenarle el ojo a la gente de Selección”, dijo Hernández.

Gracias @paugraje pero... 6 pases fallados!!!!!????? Debo de fallar CERO!!!! A seguir trabajando https://t.co/2KsnuIeafO — Burrito Hernández (@JH16of) 11 de febrero de 2019



Los Tuzos visitan a Puebla el viernes en el Estadio Cuauhtémoc, mantenerse sin derrota en la era de Martín Palermo es una de las metas del Burrito.



“Puebla llega con un resultado favorable ante Atlas, un rival que está haciendo las cosas de buena manera, tienen nuevo entrenador y van a salir a dar todo. Pero nosotros vamos a seguir en lo nuestro, crecer futbolísticamente y mantener buenos resultados como lo hemos tenido desde la llegada de Martín Palermo”.



Jorge espera que Pachuca logre ser más sólido en lo que resta del Torneo Clausura 2019, una de las peticiones de su estratega Palermo.



“El equipo está haciendo lo que se había dejado de hacer, hemos sido intermitentes en los partidos, ahora estamos un poco más sólidos, pero todavía nos falta respecto a lo que quiere Martín (Palermo)”, finalizó el capitán.