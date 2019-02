El mensaje del 'Tata' Martino a 'Chicharito' Hernández

Gerardo Martino es claro, no se anda con rodeos en sus discursos. En la conferencia de prensa después del primer microciclo, aseguró que aunque apenas hablará con los mexicanos que juegan en clubes de Europa, no quiere entusiasmar a alguien que pudiera no ser considerados en el futuro, entre ellos Javier Chicharito Hernández.



Después de los primeros días de trabajo de Martino con la Selección Nacional, llegó el momento de que el estratega argentino compartiera algunos de sus conceptos respecto a lo que ha planeado y este fue muy claro:



"(Javier Hernández) está considerado", dijo el entrenador tricolor, aunque explicó que dependerá del momento por el que pase y que y que estén convencidos de estar con el cuadro tricolor. "Representar a tu país es suciente motivación... Si el entrenador de la Selección tiene que motivar al jugador para venir, tendríamos un problema serio", dijo.

#SelecciónAzteca



"Respecto a Javier ( Hernández) solamente he hablado con los hermanos Dos Santos y Vela, con los del exterior no he hablado. Pero Hernández es un jugador que está muy considerado": Gerardo Martino.



EN VIVO: https://t.co/FjCdB4dX5M — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) 13 de febrero de 2019



De igual manera informó que aprovechó su visita a Los Ángeles de la semana pasada para platicar con Giovani y Jonathan dos Santos, lo que dijo, no signica que vayan a ser considerados por el simple hecho de haber sostenido esta reunión.



"Los jugadores que van a ser convocados son los que tienen buen presente y los que han demostrado su disposición y valor", añadió el estratega nacional, quien añadió que para su siguiente convocatoria, la de los amistosos de Marzo ante Chile y Paraguay, convocará a un 50 por ciento de jugadores de la Liga MX.