Nacho Ambriz le declara su 'amor' a los juveniles y León deja de sufrir

vino a revolucionar el tema de minutos de menores paray al menos en el, parece que no habrá problema en cumplir con lo requerido por laLas oportunidades para(240 minutos) y(104 minutos), se han reflejado en el mayor aporte para elen el tema de la regla 20/11.El reglamento dicta que para este, cada equipo registrado en la Liga MX debe cumplir con al menos mil minutos de participación de jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1998 y posteriores o nacidos en 1997, aunque de estos últimos, solo se tomará para registro el 50% de sus minutos disputados.En este apartado,(nacido en 1999),(nacido en 2000),(nacido en 1998), ha aportado el cien por ciento de sus minutos para un total de 415 en apenas seis jornadas."Como futbolista, siento que soy muy joven; pero me siento maduro y la competencia interna siempre va a ser lo mejor para que nivel del equipo suba", dijohace unas semanas y justo antes de que se ganara la titularidad a pulso en el once de

Nacho Ambriz ha sorprendido en el inicio del Clausura 2019. Foto: MexSport

La diferencia con el Chavo Díaz

Arriba en la tabla

A estas alturas del torneo pasado, elapenas acumulaba 126 minutos de menores de los 765 que entonces pedía la. Y era el juvenilquien acumulaba más participación con 77 minutos en seis jornadas.Y es que el inicio incierto deen el Apertura 2018 (tres derrotas en seis jornadas), obligó al entrenador a ‘tapar’ los huecos para los jóvenes y jugársela con los más experimentados para sacar el barco a flote.no le salió ni una ni otra y heredó a Ignacio Ambriz, un gran problema de levantar a un equipo en la tabla general y hacer casi un milagro para alcanzar los minutos de menores.solo logró lo segundo en la jornada 16, aunque la eliminación ya estaba dada.Hoy,tiene a León en el tercer lugar general y solo tiene que promediar 55 minutos de menores por partido de aquí al final de torneo para cumplir con la regla, algo que incluso, lo podría hacer un solo jugador.“Creo que cada partido y cada minuto que podemos mostrarnos, hay que hacerlo de la mejor manera para que se siga dando la oportunidad de jugar”, sentenció el juvenilhace unas semanas, previo a un partido de