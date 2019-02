Compartir su felicidad

Desde los vídeos en mallas de Jane Fonda a Madonna, pasando por los consejos nutricionales y naturales de Gwyneth Paltrow en Goop. No es ninguna novedad que los famosos encuentren en el mundo del fitness y el deporte una oportunidad para hacer negocio, por eso Elsa Pataky (42 años) y Chris Hemsworth (35) han querido sumarse a esta lista de estrellas y acaban de lanzar Centr, una aplicación móvil para hacer ejercicio desde casa. “Creo que todos tenemos un potencial que no nos atrevemos a explorar. Por eso necesitamos que alguien nos ayude y nos anime a conseguir nuestras metas”, explica el actor en la nota de prensa del lanzamiento.No hay duda de que él lleva años explorándolo. Desde que en 2010 se adentró en el universo cinematográfico de Marvel con su papel de Thor, el actor australiano ha sabido hacer de su cuerpo una auténtica herramienta de trabajo. Es consciente de que su forma física es admirada por todos y sabe alimentar a sus casi 25 millones de seguidores en Instagram con vídeos de su constante y duro entrenamiento que, en ocasiones, se aleja mucho de los rutinarios ejercicios de gimnasio.Para Elsa Pataky tampoco es nueva su incursión en el mundo del deporte. Es una apasionada del ejercicio y la vida sana, algo que le viene de su padre, el bioquímico español José Francisco Lafuente. Con él convivió hasta los 14 años, cuando decidió mudarse con su madre, la publicista rumana Cristina Medianu, pero su afán por mantener su forma física ha seguido intacto. Junto al que ha sido su entrenador personal durante años, Fernando Sartorius, ha publicado dos libros: Intensidad Max(2014) y Desafío Max (2017). Se declara una adicta al yoga y está obsesionada con la alimentación orgánica. “Me gustaría ser una gurú de la vida sana”, dijo en una entrevista a EL PAÍS en 2016.Ahora parece haberse hecho realidad con esta nueva app que lanza de la mano de su marido. La pareja de actores ha sido la encargada de anunciar este lanzamiento a través de sus redes sociales y ambos son imagen de las fotos y vídeos promocionales donde se les ve practicando deporte. Una pasión que, junto a la de la interpretación, comparten juntos, por separado y hasta con sus tres hijos, ya sea mientras se encuentran en Australia, donde residen, como en aquellos destinos donde les lleva su profesión. Los dos han protagonizado portadas de las revistas más especializadas en deporte y bienestar, y en sus redes sociales abundan las imágenes y vídeos de ambos practicando surf, yoga o boxeo, entre otros. Y es que según ha contado la intérprete española en varias ocasiones, el deporte es clave para mantener el éxito de su matrimonio, compartir el tiempo que tienen cuando no están trabajando y no descuidarse.Ejercicio, comida sana y meditación es el estilo de vida que propone la pareja de actores en su nuevo método, con el que aseguran que la vida cambia, como les ha ocurrido a ellos. “Esta idea surgió hace unos años cuando me di cuenta de lo afortunado que soy al haber podido interactuar con tantos expertos en los campos de meditación Mindfulness, entrenamiento, nutrición y salud y pensé: ‘¿No sería bueno juntarlos a todos en un mismo espacio y poder daros a vosotros el acceso a ese equipo que causó un profundo impacto en mi vida, y que me convirtió en una persona más saludable y feliz?”, dice el actor en un vídeo que ha publicado en sus redes. La actriz, por su parte, no ha dudado en mostrar su orgullo por la idea de su marido y ha invitado a sus casi tres millones de seguidores en Instagram a que se descarguen la aplicación y comiencen a hacer ejercicio con ellos: "Estoy muy orgullosa de Chris y todos los involucrados en esta aplicación. Estoy muy emocionada de que todos podáis tener acceso a nuestros expertos favoritos en salud y bienestar. ¡Espero que te unas a nosotros!".Hemsworth y Pataky se han adentrado en este nuevo proyecto de la mano de la gente en quien confían y con quienes trabajan habitualmente. Entre ellos se encuentra el entrenador personal de las Kardashian, Gunnar Peterson; el chef Dan Churchill; el campeón de boxeo y preparador de las modelos de Victoria's Secret, Michael Olajide Jr.; la profesora de yoga Tahl Rinsky; el entrenador de Hemsworth, Luke Zocchi; o el español Jorge Blanco, entrenador personal de Pataky, y que antes lo fue de Meghan Markle. Centr ofrece una serie de ejercicios diarios, dietas saludables o planes de alimentación específicos y entrenamientos para practicar en casa desde un modo básico más económico hasta sistemas más personalizados pagando diferentes cuotas, la más cara ronda los 100 euros anuales y durante los primeros días de su lanzamiento incluye un 20% de descuento.