¿Cómo recuperar tu dinero?



"A cuatro años de operar, trabajamos con una gran desventaja, ya que no todas la unidades trabajan de la misma forma, un 20% de éstas no está integrada al sistema de transporte Sibe", acusaron además de asegurar que han invertido 150 millones de pesos en ese lapso.

Sin modernizar unidades



"La autoridad no ha hecho absolutamente nada, ha permitido que estas unidades sigan trabajando sin ningún inconveniente, es más, algunas ya se les han otorgado concesiones para trabajar durante 15 años mas, a otras se les dieron permisos con los cuales, por consecuencia invadieron rutas de los que si están trabajando de forma correcta, es decir, la autoridad lejos de poner orden a esta situación ha fomentado el deterioro y afectación de las empresas que si operan con el sistema Sibe", acusaron.

Decisión drástica



"Al no tener soluciones no queda más remedio que tomar decisiones drásticas como la que estamos llevando a cabo, lamentablemente el usuario se verá a afectado debido a que la autoridad no tiene intenciones de solucionar este tipo de temas y permite que la ciudadanía pague las consecuencias".

